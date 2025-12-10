Luis Arce, expresidente de Bolivia, es detenido por presuntos actos de corrupción

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz, sede del Gobierno, por presuntos actos de corrupción, informó el vicepresidente Edmand Lara en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Lara dijo que el arresto fue realizado por elementos de la División Anticorrupción de la Policía. “Lo habíamos dicho en una oportunidad. Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, agregó.

CNN intenta contactar a los abogados de Arce.

CNN también contactó a los ministerios de Gobierno y de Justicia, así como a la Policía y a la Fiscalía de Bolivia, para pedir más información sobre el caso y los cargos contra el exmandatario.

Horas antes de que Lara publicara su video, María Nelda Prada, exministra de la Presidencia de Arce, dijo en sus redes sociales y en declaraciones a periodistas que tenía información de que el expresidente había sido detenido por posibles irregularidades, en las que rechazó que él tuviera alguna responsabilidad.

El arresto de Arce, del partido izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), ocurre a poco más de un mes de que terminó su mandato en Bolivia (2020-2025).

El 8 de noviembre, Arce entregó el cargo a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien ganó la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, en la que compitió contra el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.