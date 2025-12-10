Petro responde a advertencia de Trump: “Es un hombre muy desinformado de Colombia”

Por Fernando Ramos y Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este miércoles a la advertencia que horas antes le hizo su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien en declaraciones a periodistas dijo que Petro ha sido “bastante hostil” con EE.UU., no frena la producción de drogas y podría ser “el siguiente” en enfrentar las presiones de Washington en América Latina.

Petro se refirió a las declaraciones de Trump durante una sesión del Consejo de Ministros, en la que aseguró que Trump desconoce de Colombia y de lo que hace su país para combatir al narcotráfico.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, dijo el mandatario.

Petro también mencionó cifras que, afirmó, reflejan los logros de su Gobierno contra el tráfico de drogas, como la incautación de 2.700 toneladas de cocaína en lo que va de su mandato, que termina en agosto de 2026.

“Esta desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana”, dijo Petro.

“Ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué es un laboratorio de cocaína, cómo se destruyen nueve al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas”, agregó.

CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios y espera respuesta.

El cruce de declaraciones entre ambos mandatarios se suma a las tensiones que ambos han sostenido a lo largo del año, en particular desde que EE.UU. inició un despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir al narcotráfico.

Fuerzas estadounidenses hasta ahora han destruido 23 embarcaciones que supuestamente llevaban drogas en la zona, ataques en los que han muerto al menos 87 personas. Petro cuestiona la legalidad de estas acciones militares, la mayoría llevadas a cabo en puntos próximos a las de Venezuela, mientras que Trump dice que estas son medidas necesarias y que continuarán.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.