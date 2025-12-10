¿Por qué la oferta de Paramount por Warner Bros. Discovery es histórica?

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Paramount y Netflix libran una intensa disputa por Warner Bros. Discovery (WBD).

De un lado está Netflix, el pretendiente al que la junta directiva de WBD dio el visto bueno, tras anunciar la semana pasada un acuerdo por US$ 72.000 millones. Del otro lado está Paramount, el pretendiente al que la junta rechazó y que ahora recurre a una táctica conocida como adquisición hostil.

Una adquisición hostil ocurre cuando una compañía intenta adquirir otra pasando por encima de la dirección del objetivo y apelando directamente a los accionistas.

Aunque las adquisiciones amistosas y mutuamente acordadas suelen tener una tasa de éxito más alta, las ofertas de adquisición hostil, aunque más arriesgadas y a menudo costosas, también pueden resultar exitosas.

Si prospera la oferta totalmente en efectivo de Paramount, de US$ 30 por acción, valorada en US$ 108.000 millones (incluida la deuda), para obtener el control total de WBD, se convertiría en la cuarta adquisición hostil más grande completada en los últimos 20 años, según datos de Dealogic compartidos con CNN. Y muchas veces la oferta inicial de adquisición hostil que anuncia una empresa termina subiendo aún más.

A continuación, estas son las cinco mayores adquisiciones hostiles que se han concretado. Todas las cifras excluyen deuda:

En 1999, la compañía de telecomunicaciones con sede en el Reino Unido Vodafone Airtouch (hoy Vodafone Group) presentó inicialmente a la junta de la alemana Mannesmann una adquisición totalmente en acciones, que fue rechazada.

Vodafone siguió con una oferta de adquisición hostil para comprar las acciones de Mannesmann, que se concretó en 2000 y fue valorada en US$ 171.000 millones.

Anheuser-Busch, víctima de una adquisición hostil exitosa por parte de InBev, formó luego la empresa que se conocería como Anheuser-Busch InBev. Esta compañía lanzó en 2015 una oferta de adquisición hostil por SABMiller, tras fracasar repetidamente en intentos amistosos. El acuerdo negociado se cerró por US$ 122.000 millones, en 2016.

Pfizer concretó en 2000 su oferta hostil por Warner-Lambert, una farmacéutica conocida por fabricar el medicamento contra el colesterol Lipitor. El acuerdo, totalmente en acciones, se cerró por US$ 110.000 millones ese mismo año.

Royal Bank of Scotland, en un intento por impedir una adquisición amistosa del banco neerlandés ABN Amro por Barclays, sumó a otras dos entidades para presentar una oferta hostil que dividiría ABN entre las tres. El acuerdo se finalizó en 2007 y fue valorado en US$ 96.000 millones. Sin embargo, contribuyó al colapso posterior de RBS.

La sorpresiva oferta hostil de Sanofi-Synthélabo por Aventis, una farmacéutica francoalemana, fue valorada en US$ 73.000 millones en 2004.

