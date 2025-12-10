Trump dice que EE.UU. incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que EE.UU. ha tomado el control de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.

El presidente no ofreció ninguna explicación detallada sobre la medida, diciendo solo que fue incautada “por muy buena razón” y señalando que su Gobierno pronto publicaría información adicional. Al ser preguntado sobre qué pasaría con el petróleo que transportaba el petrolero, Trump dijo: “Nos lo quedamos, supongo”.

La medida corre el riesgo de escalar aún más las tensiones con Venezuela, donde Trump ha intensificado una campaña de presión destinada a forzar al líder de la nación, Nicolás Maduro, a dejar el poder.

En respuesta a preguntas de Kristen Holmes de CNN, Trump dijo que no había hablado recientemente con Maduro y se negó a decir quién es el dueño del petrolero incautado.

Estados Unidos lleva ya varios meses en una campaña de presión que ha incluido el envío de miles de militares y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico y repetidas amenazas contra Maduro. Hasta ahora, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones de drogas, y Trump ha sugerido repetidamente que pronto podría haber acciones en tierra.

CNN ha informado que el Gobierno de Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea destituido del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con las discusiones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo