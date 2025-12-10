Trump entra en la disputa por Warner Bros. Discovery: “Es clave que se venda CNN”

Por Brian Stelter

El presidente Donald Trump se ha involucrado directamente en la creciente batalla por el control de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN. Este miércoles, Trump lanzó una dura crítica contra la cobertura informativa de la cadena, afirmando de manera contundente que “es clave que se venda CNN”.

Los comentarios de Trump durante una mesa redonda en la Casa Blanca indicaron que está a favor de la oferta pública de adquisición hostil de Paramount sobre Warner Bros. Discovery, (WBD por sus siglas en inglés), aunque no mencionó a Paramount por su nombre.

Paramount, dirigida por el director ejecutivo David Ellison con el respaldo de su padre, el multimillonario cofundador de Oracle Larry Ellison, es la única empresa que intenta comprar la totalidad de WBD, incluida CNN. Netflix firmó la semana pasada un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO, pero no la cadena de noticias.

“Hay algunas buenas empresas pujando”, respondió Trump al periodista del New York Post Geoff Earle, quien le preguntó: “¿Qué cambios le gustaría ver en la CNN bajo el nuevo liderazgo?”

La pregunta en sí misma causó sorpresa, ya que se basaba en una inminente reorganización del liderazgo que nadie espera en la actualidad.

Pero a principios de esta semana, The Wall Street Journal informó que David Ellison recientemente “ofreció garantías a los funcionarios del Gobierno de Trump de que, si compraba Warner, haría cambios radicales en CNN”. El Journal citó a “personas familiarizadas con el asunto”. Tanto el Journal como el Post son propiedad de News Corp, de Rupert Murdoch.

Los propios reporteros de CNN en la Casa Blanca también han oído de fuentes cercanas el interés del presidente por el tema. A principios de esta semana, Kevin Liptak y Kristen Holmes, de CNN, informaron de que “los asesores de la Casa Blanca llevan mucho tiempo especulando sobre quién compraría Warner Bros. Discovery”, y que el presidente “ha dicho a sus asesores que apoyaría un cambio de liderazgo en la cadena de televisión por cable”.

Trump lo confirmó el miércoles, diciendo: “Creo que las personas que han dirigido CNN durante el último período prolongado son una vergüenza. Creo que es clave que CNN sea vendida”.

El presidente continuó afirmando que la cadena de noticias difunde “veneno” y “mentiras”, y subrayó que no querría que los actuales dirigentes de CNN siguieran al frente de la cadena.

Un portavoz de CNN se negó a hacer comentarios.

Trump ha buscado simultáneamente la atención de CNN y ha criticado salvajemente su cobertura informativa durante la mayor parte de la última década. La gran diferencia ahora es que la cadena puede formar parte o no de una venta.

Según el plan que está llevando a cabo WBD, la empresa matriz de CNN se dividirá en dos partes que cotizarán en bolsa. Una, llamada Warner Bros., albergará el estudio cinematográfico y HBO, mientras que la otra, Discovery Global, albergará CNN y canales de cable, incluido TNT.

Se espera que la división entre en vigor el próximo verano. Netflix tiene previsto comprar la mitad de Warner Bros. una vez que el acuerdo haya sido revisado por los reguladores de EE.UU. y otros mercados.

Pero Paramount, que perdió frente a Netflix en una guerra de ofertas, sigue persiguiendo a WBD instando a los accionistas a aceptar su oferta de US$ 30 por acción por toda la empresa.

Se espera que la junta directiva de Warner responda a la oferta hostil de Paramount la próxima semana.

Cuando en octubre se colocó públicamente el cartel de “Se vende” en WBD, un mes después de que Paramount comenzara a hacer sus primeras propuestas, los periodistas de CNN se preocuparon en silencio por si la adquisición de Ellison afectaría a la independencia editorial de CNN, especialmente a la rigurosa cobertura diaria de todo lo relacionado con Trump.

Las preocupaciones eran en gran medida especulativas, aunque la barrera entre la sala de redacción de CNN y su empresa matriz se ha puesto a prueba repetidamente en la última década.

Ellison, que el año pasado donó casi un millón de dólares a la campaña de reelección de Joe Biden, cambió de bando este año siguiendo los vientos políticos y forjó estrechos vínculos con el círculo íntimo de Trump. Para conseguir la aprobación del Gobierno de Trump a su adquisición de Paramount, Ellison accedió a nombrar un defensor del pueblo en CBS News y a eliminar cualquier política de diversidad, equidad e inclusión.

Ellison también adquirió The Free Press, un sitio web “anti-woke”, y nombró a su cofundadora, Bari Weiss, redactora en jefe de CBS News, con el mandato de restaurar la confianza en la división de noticias de la cadena.

Lo que algunos han considerado prácticas comerciales inteligentes, otros lo han visto como una capitulación ante los medios de comunicación. El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, podría haberse inclinado por la segunda opinión cuando, en presencia de Ellison y Sarandos, afirmó rotundamente en una glamurosa gala celebrada en octubre: “Cuando el Gobierno controla las noticias, es el fin de la democracia”.

El contexto se refería a Polonia, pero algunos espectadores creyeron que también era una crítica al aparente apaciguamiento de Paramount hacia Trump.

Los grupos de reforma de los medios de comunicación y los senadores demócratas han dado la voz de alarma sobre el creciente poder de la familia Ellison, señalando el papel clave de Larry Ellison en el plan de Trump de transferir las operaciones de TikTok en Estados Unidos a un grupo de inversores estadounidenses.

Trump y el padre de Ellison se conocen desde hace años. Por su parte, los esfuerzos del joven Ellison por congraciarse con el Gobierno de Trump son más recientes, pero han dado sus frutos. En octubre, Trump dijo de ambos: “Son amigos míos. Son grandes partidarios míos”.

Al mismo tiempo, sin embargo, David Ellison ha promocionado el programa de noticias de la CBS “60 Minutes”, que con frecuencia emite reportajes sobre las acciones de Trump, y la serie animada “South Park”, que este año ha satirizado sin piedad a Trump y a su administración.

La percepción de una relación corporativa acogedora ciertamente no ha impedido que CBS News transmita y publique una cobertura dura sobre el presidente, su agenda política o sus intereses comerciales.

El lunes, Trump publicó un artículo contra “60 Minutes” por entrevistar a Marjorie Taylor Greene, y afirmó que desde que los Ellison tomaron el control de Paramount, el programa “¡en realidad ha empeorado!”.

Los comentarios altamente personales y politizados de Trump sobre CBS —y ahora sobre CNN— corren el riesgo de menoscabar la imagen de estas cadenas de noticias ante los espectadores, del mismo modo que la percepción de injerencia corporativa puede dañar su credibilidad.

En una entrevista concedida a la CNBC el lunes por la mañana, Ellison habló de sus aspiraciones de adquirir CNN y afirmó: “Hemos sido muy claros” sobre “lo que queremos hacer con las noticias”.

“Queremos crear un servicio de noticias a gran escala que se base, fundamentalmente, en la confianza, en la verdad, y que se dirija al 70 % de los estadounidenses que se encuentran en el centro”, afirmó Ellison. Para Paramount, eso significaría “tener éxito mientras se hace el bien”, afirmó. “Creemos en ese modelo de negocio y creemos que es esencial”.

Cuando se le preguntó si el presidente “acepta la idea de que usted sea el propietario de CNN”, Ellison respondió: “Hemos tenido conversaciones muy interesantes con el presidente sobre este tema”, antes de advertir que “no quiero hablar por él de ninguna manera, forma o modo”.

Trump tiene un historial de utilizar maniobras corporativas para impulsar cambios en CNN. En 2017, cuando AT&T intentó comprar CNN y el resto de Time Warner, Trump y sus asesores intentaron influir en la cobertura de la cadena, aprovechando la revisión regulatoria del acuerdo por parte del Gobierno. Se habló de la posibilidad de sustituir al presidente de CNN para apaciguar a Trump, y de que Murdoch intentara comprar CNN para lograr el mismo resultado.

Pero la dirección de Time Warner defendió la independencia de CNN y no interfirió ni vendió el canal de noticias. De hecho, algunas fuentes afirmaron que la supuesta intromisión de Trump endureció la postura de los ejecutivos. Cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear el acuerdo, AT&T y Time Warner se defendieron ante los tribunales y ganaron, por lo que la fusión se llevó a cabo.

Zaslav, director ejecutivo de WBD, también ha hablado extensamente sobre la defensa y protección de la labor informativa de CNN. Por su parte, el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, ha afirmado que Zaslav ha cumplido su palabra.

Zaslav y la junta directiva de Warner se han tomado muy en serio “la independencia editorial de CNN, incluida la independencia respecto a ellos, lo que me permite ser el responsable último en lo que respecta a la toma de decisiones editoriales”, afirmó Thompson en una entrevista con Business Insider en octubre.

“Yo evaluaría a cualquier propietario no por su perfección general”, dijo Thompson, “sino por su compromiso con la independencia editorial y su compromiso con la construcción”.

