Ucrania confirma ataque a petrolero de la flota encubierta rusa en el mar Negro

Por Kosta Gak, Caitlin Danaher y Catherine Nicholls

Ucrania atacó un petrolero perteneciente a la llamada flota encubierta de Rusia en el mar Negro este miércoles, según un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Una fuente de seguridad ucraniana dijo a CNN que se utilizaron drones marítimos “Sea Baby” en una operación conjunta del SBU y la Marina. Se trata del tercer ataque contra petroleros rusos en las últimas dos semanas.

Rusia ha estado utilizando cientos de petroleros, con diferentes pabellones, para enviar de manera clandestina su petróleo a sus clientes, desafiando las sanciones occidentales.

El petrolero Dashan, que navegaba bajo bandera de las Islas Comoras, sufrió “daños críticos” y, de acuerdo a la información preliminar, el barco quedó “inutilizado”, según la fuente. Rusia no ha hecho comentarios al respecto.

Un video obtenido por CNN muestra un dron Sea Baby sumergiéndose bajo el petrolero antes de una serie de explosiones en la zona de popa del buque. En las imágenes se veían densas columnas de humo envolviendo al petrolero.

No quedó claro de inmediato qué tipo de carga transportaba el buque ni si el choque provocó un derrame de petróleo.

De acuerdo a una fuente del SBU, el barco navegaba a toda velocidad por la zona económica exclusiva de Ucrania, con el transpondedor apagado, cuando fue alcanzado.

El barco se dirigía hacia la terminal portuaria rusa de Novorossiysk, un importante centro petrolero ruso, dijo la fuente.

El puerto ruso fue atacado el mes pasado, cuando Ucrania atacó una de las mayores instalaciones de exportación de petróleo de Moscú. El ataque, reconocido por funcionarios de ambos países, supuso una escalada en los esfuerzos de Kyiv por atacar una fuente clave de ingresos de Rusia para la guerra.

“El SBU sigue tomando medidas activas para reducir los ingresos en dólares del petróleo al presupuesto ruso”, informó la fuente.

La operación militar ucraniana sigue a un ataque similar contra dos petroleros de la flota encubierta rusa a finales de noviembre. El SBU afirmó que el ataque supuso un “duro golpe para el transporte de petróleo ruso”.

El último ataque ucraniano se produjo tras la afirmación del presidente de EE.UU., Donald Trump, el martes de que Moscú tiene la “ventaja” en su actual invasión de Ucrania y que Kyiv está “perdiendo” la guerra.

Varios funcionarios ucranianos y europeos han rebatido las afirmaciones de Trump, aunque se reconoce que la posición de Ucrania es difícil. No existen nuevas evaluaciones estadounidenses o europeas que sugieran que se hayan producido cambios significativos en el campo de batalla que indiquen que las fuerzas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, vayan a progresar en breve, según han declarado los funcionarios a CNN.

Mientras tanto, continúan las conversaciones sobre el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia, pero hasta el momento no se ha logrado ningún avance significativo.

Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron de manera virtual el miércoles para discutir los planes para la reconstrucción y el desarrollo económico de Ucrania tras el fin de la guerra con Rusia, según informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una publicación en la red social X.

De acuerdo al líder ucraniano, la delegación estadounidense estaba formada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el yerno de Trump, Jared Kushner; y Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock.

“Hemos debatido los elementos clave para la recuperación, diversos mecanismos y visiones para la reconstrucción. Hay muchas ideas que, con el enfoque adecuado, podrían tener éxito en Ucrania”, afirmó Zelensky.

Los ucranianos también “actualizaron nuestras reflexiones sobre los 20 puntos del documento marco para poner fin a la guerra”, afirmó. Zelensky agradeció a Trump y a su equipo “su importante labor y su apoyo”.

Jim Sciutto, de CNN, contribuyó a este informe.