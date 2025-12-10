Un juez pospone por más de dos meses el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni

Por Elizabeth Wagmeister, CNN

El juicio de Blake Lively y Justin Baldoni se ha pospuesto dos meses, pero las estrellas de “It Ends With Us” aún planean enfrentarse en la corte.

El juez a cargo movió el juicio al 18 de mayo de 2026, después de que originalmente estaba programado para el 9 de marzo, según CNN ha sabido por dos fuentes familiarizadas con el caso.

El juez Lewis Liman cambió la fecha del juicio el martes durante una audiencia de estado de descubrimiento en la que estuvieron presentes los abogados, dijeron ambas fuentes, y agregaron que la fecha se movió para acomodar otros casos penales en el calendario, los cuales, según el juez, tienen prioridad. Sin embargo, el juez subrayó la importancia del caso de Lively y Baldoni.

El registro judicial se actualizó más tarde el martes para reflejar la nueva fecha.

Los próximos pasos en la amarga disputa legal de celebridades ocurrirán en el nuevo año, cuando los abogados de Baldoni y Lively presenten sus argumentos orales ante el juez sobre la moción de juicio sumario presentada previamente por Baldoni, en la que él y su Wayfarer Studios buscan que se desestime el caso de acoso sexual y represalias de Lively. (El equipo de Lively ha respondido, acusando a Baldoni y Wayfarer de intentar eludir la responsabilidad.)

El juez instruyó a ambas partes a contactar a otro juez si deciden explorar posibles discusiones de acuerdo.

“El tribunal no expresa ninguna opinión respecto a un acuerdo”, dice el escrito del juez Liman.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Lively y Baldoni para preguntar si hay conversaciones de acuerdo en curso.

“Wayfarer sigue comprometido con la verdad y con ver esto hasta el final”, dijo un representante de Baldoni y Wayfarer Studios a CNN el martes.

Una fuente cercana a Lively dijo a CNN que nada ha cambiado y que la actriz y su equipo legal aún planean seguir adelante con el juicio.

