Al menos 197 niños fueron concebidos con el esperma de un donante que tenía un gen asociado al cáncer. Algunos ya murieron

Por Jack Guy, CNN

Un donante de esperma con una mutación genética rara vinculada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer concibió al menos 197 niños en Europa; algunos ya murieron a causa de la enfermedad, según una nueva investigación.

El donante, que es sano, tenía una mutación poco común en un gen llamado TP53, que puede causar el síndrome de Li-Fraumeni, un trastorno raro que incrementa el riesgo de padecer cáncer. No sabía que tenía la mutación cuando hizo las donaciones.

En mayo, CNN informó que el hombre había concebido al menos 67 niños en ocho países europeos, pero una amplia investigación publicada el miércoles por varios medios reveló que la cifra de menores afectados es mucho más alta de lo que se creía.

De acuerdo con la BBC —uno de los 14 medios públicos europeos que participaron en la investigación—, la nueva cifra se construyó con solicitudes de acceso a información y entrevistas con médicos y pacientes.

El hombre donó a un único banco privado de esperma en Dinamarca llamado European Sperm Bank (ESB), pero su esperma fue utilizado luego por 67 clínicas en 14 países. El número final de menores afectados podría ser aún mayor, “ya que no se ha obtenido información de todos los países”, añadió la BBC.

No se sabe cuántos niños heredaron la mutación genética, pero solo una pequeña proporción de quienes la porten evitará desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Las personas con esta condición tienen un 90 % de probabilidad de padecer uno o más tipos de cáncer antes de los 60 años, y alrededor del 50 % lo desarrolla antes de los 40, según la Cleveland Clinic.

Edwige Kasper, bióloga del Hospital Universitario de Rouen, en Francia, identificó inicialmente a 67 menores durante una presentación en la conferencia anual de la Sociedad Europea de Genética Humana, en mayo. En ese momento, dijo que 10 de los niños habían sido diagnosticados con cánceres como tumores cerebrales y linfoma de Hodgkin, y que otros 13 portaban el gen, pero no habían desarrollado cáncer.

Tendrán que someterse a exámenes médicos periódicos debido a su mayor riesgo y tienen un 50 % de probabilidades de transmitir la mutación a sus propios hijos, dijo Kasper en mayo.

El miércoles, Clare Turnbull, profesora de Genética del Cáncer en el Institute of Cancer Research de Londres, dijo a CNN que “el síndrome de Li-Fraumeni es un diagnóstico devastador para cualquier familia”.

“Hay un riesgo muy alto de cáncer a lo largo de la vida”, agregó, “con una probabilidad considerable de cánceres que comienzan en la infancia”.

El caso “representa una coincidencia extraordinariamente desafortunada de dos eventos inusuales: que el esperma del donante portara mutaciones de una condición genética extremadamente rara que afecta a menos de 1 de cada 10.000 personas y que ese esperma se haya usado para concebir un número extraordinariamente grande de niños”, añadió.

Julie Paulli Budtz, portavoz del European Sperm Bank (ESB), dijo a CNN que la empresa está “profundamente afectada por el caso y por el impacto que la rara mutación TP53 tiene en varias familias, en los niños y en el donante”.

“Tienen toda nuestra solidaridad”, añadió.

Budtz señaló que “el ESB analiza y realiza una evaluación médica individual a todos los donantes en plena conformidad con las prácticas científicas reconocidas y con la legislación” y agregó que el banco respalda los llamados a imponer un límite al número de niños que pueden nacer a partir de un solo donante.

“La legislación en estos ámbitos es compleja, con muchas consideraciones que a menudo entran en conflicto, y la aplicación de las normas varía considerablemente de un país a otro”, añadió. “Por eso, se necesitan estándares europeos comunes y transparentes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.