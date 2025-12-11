Colombia recibiría a Maduro si sale de Venezuela para una transición en el poder, dice el Gobierno de Petro

CNN en Español

Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, dijo que si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegase a salir de su país para una transición en el poder, Colombia le ofrecería protección.

“En el momento de tensión que existe (entre Estados Unidos y Venezuela), hay que negociar, y seguramente, si EE.UU. exige una transición o un cambio, es una cosa (la salida de Venezuela) que ellos deben valorar. Si esa salida implica que él (Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo Villavicencio en una entrevista de este jueves con el medio local Caracol.

El miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Venezuela necesita una “revolución democrática” y pidió un “gobierno de transición”.

“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, escribió Petro en su cuenta de X.

“Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, agregó el mandatario de Colombia.

Desde hace meses, EE.UU. ha llevado a cabo una campaña de presión que ha visto a las fuerzas armadas estadounidenses mover miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe y al presidente Donald Trump emitir reiteradas amenazas contra Maduro.

Según fuentes consultadas por CNN, la administración de Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea expulsado del poder. Los planes incluyen múltiples opciones sobre cómo podría ser la acción de Estados Unidos para llenar el vacío de poder y estabilizar el país si Maduro se va voluntariamente como parte de una salida negociada o se ve obligado a irse después de ataques estadounidenses a objetivos dentro de Venezuela u otra acción directa, dijeron las fuentes.

Trump habló por teléfono con Maduro a finales del mes pasado, pocos días antes de que entrara en vigor la designación estadounidense del presidente de Venezuela y sus aliados gubernamentales como miembros de una organización terrorista extranjera. Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, si bien la llamada no fue necesariamente polémica, el presidente sí le dio una especie de ultimátum a su homólogo, diciéndole que a Maduro le convenía abandonar el país y que Trump tenía la intención de seguir “destruyendo” barcos.

Por su parte, Maduro describió la llamada con Trump como respetuosa y “cordial”, pero no ofreció detalles sobre los temas tratados.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, dijo Maduro.

