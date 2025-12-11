EE.UU. sanciona a los sobrinos de Maduro y a empresas navieras que, según dice, transportan petróleo venezolano

Por Michael Rios, CNN

EE.UU. dice que está sancionando a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros, mientras intensifica su campaña de presión sobre el país sudamericano.

Dos de los sobrinos sancionados fueron previamente condenados por cargos de tráfico de drogas en EE.UU. antes de ser liberados en un intercambio de prisioneros.

EE.UU. también apunta al sector petrolero de Venezuela sancionando a un empresario panameño y a seis empresas navieras que supuestamente transportaron petróleo venezolano.

Además, el Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó seis embarcaciones que, según dijo, estaban involucradas en “prácticas de envío engañosas e inseguras” que proporcionaron recursos financieros al Gobierno de Maduro.

CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno venezolano para obtener comentarios.

Las sanciones llegan un día después de que EE.UU. incautara un petrolero frente a la costa de Venezuela.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que el petrolero había sido sancionado por EE.UU. durante varios años “debido a su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, incluyendo a Venezuela e Irán.

Maduro dijo este jueves que la incautación marcó “una nueva era de piratería naval criminal en el Caribe”.

El Gobierno de Venezuela presentó el jueves una queja formal ante la Organización Marítima Internacional, denunciando la incautación por parte de EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Steffano Pozzebon, de CNN, contribuyó a este reporte.