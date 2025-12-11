El presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, comparece por primera vez en persona ante el tribunal

Por Eric Levenson y Andi Babineau, CNN

Tyler Robinson, el hombre de 22 años acusado de matar de un disparo al activista político conservador Charlie Kirk, compareció este jueves en un tribunal de Utah por primera vez en persona desde su arresto.

Robinson llevaba una camisa azul clara, una corbata a rayas y pantalones caqui, y se le vio en cámara hablando con sus abogados.

Robinson ha sido acusado de homicidio agravado y uso delictivo de un arma de fuego, así como de obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor.

Aún no se ha declarado respecto a los cargos.

Robinson se entregó a la Policía el 11 de septiembre, un día después del ataque. Sus apariciones públicas anteriores ante el tribunal habían sido por video o audio.

La audiencia de este jueves se centró en cuestiones de transparencia y acceso público al caso.

Estos asuntos provienen de una audiencia del 24 de octubre, que se celebró a puerta cerrada, sobre la seguridad en la sala, la cobertura mediática y la posibilidad de que Robinson vistiera ropa de civil. Varias organizaciones de medios solicitaron la transcripción de esa audiencia, pero los abogados de Robinson y del estado de Utah han propuesto ciertas redacciones en el documento.

Este jueves, la jueza cerró la primera parte de la audiencia al público para discutir libremente qué debía o no mantenerse bajo sello. Otras partes de la audiencia serán abiertas al público.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, ha insistido en que el caso sea público, en parte para frenar lo que ella ha llamado teorías conspirativas sobre su muerte.

“Nos merecemos tener cámaras allí”, dijo a Fox News el mes pasado. “¿Por qué no ser transparentes?”

Kirk, de 31 años, cofundador de Turning Point USA, era conocido por sus opiniones conservadoras contundentes sobre temas políticamente controvertidos y su disposición a debatir con sus oponentes liberales, convirtiendo esos intercambios en contenido para millones de seguidores en línea.

Murió de un disparo el 10 de septiembre mientras hablaba en un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, como parte de su gira por campus universitarios “The American Comeback”.

Los investigadores en el lugar sospechaban que el disparo provenía de una persona ubicada en un techo cercano, y la Policía difundió pronto una imagen de video de vigilancia del sospechoso y pidió ayuda al público para identificarlo.

Un documento de cargos detalló las pruebas clave contra Robinson, incluido ADN en el arma con la que presuntamente se cometió el homicidio y una confesión.

Un rifle de cerrojo, una toalla, un casquillo usado y tres cartuchos sin disparar fueron hallados en una zona boscosa cerca de la escena del crimen. El ADN en varios de esos elementos coincidía con el de Robinson, según el documento. Los cartuchos estaban grabados con frases provenientes de memes de internet y videojuegos.

Al día siguiente, Robinson, sus padres y un amigo de la familia acudieron a la Oficina del Sheriff del condado de Washington para entregarse, de acuerdo con el documento. Sus padres lo habían reconocido en la imagen de vigilancia, señala el expediente.

En mensajes de texto dirigidos a su compañero de cuarto y pareja —“un hombre biológico que estaba en proceso de transición de género”—, Robinson pareció confesar el homicidio, según el documento. “Ya había tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”, escribió sobre su motivo.

La madre de Robinson dijo a los investigadores que su hijo se había vuelto “más político” y “más orientado a apoyar los derechos gay y trans” en el último año, de acuerdo con el documento.

Los fiscales han dicho que planean solicitar la pena de muerte en su caso.

El libro más reciente de Kirk, “Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life”, fue publicado a comienzos de esta semana.

