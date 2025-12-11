El “Pride Match” del Mundial 2026 enfrenta a Seattle con Irán y Egipto

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

Cuando se conoció el destino de las 48 selecciones de fútbol que competirán en 2026 por levantar la Copa del Mundo en la justa a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, quizás no muchos se percataron de la coincidencia de una fecha importante.

El viernes 26 de junio de 2026, en la ciudad de Seattle (que acogerá seis partidos) se jugará el encuentro de fase de grupos entre Irán y Egipto. Más allá de la trascendencia deportiva de este encuentro, por tener a dos naciones musulmanas de distintas confederaciones (Asia y África) enfrentándose en el máximo escenario del fútbol mundial, la fecha coincide también con la celebración del Orgullo.

Es más, los miembros del comité organizador local han decidido centrar la celebración del “Seattle Pride Weekend”, un evento anual proderechos LGBTQ+, en el partido entre iraníes y egipcios, que ha pasado a llamarse “Pride Match”, o Partido del Orgullo en español.

La decisión ha generado polémica al contradecir, en cierta manera, los valores culturales y las normas religiosas de los dos países que se enfrentarán en el campo. Tanto Egipto como Irán son culturalmente muy conservadores e imponen severas sanciones a las personas LGBTQ+.

En Irán, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas con la muerte, y otras expresiones de género y sexualidad pueden ser castigadas con prisión o flagelación.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Egipto, las leyes de moralidad permiten la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, y grupos de derechos humanos denuncian arrestos y acoso policial a personas bajo sospecha de ser homosexuales.

Este martes, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) anunció que envió una carta a la FIFA instando al organismo rector del fútbol a impedir cualquier actividad de apoyo relacionada con la homosexualidad y, por ende, con el Orgullo LGBTQ+, durante el partido de junio en la costa oeste estadounidense.

En su carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, la EFA argumenta que tales eventos chocan con los valores culturales y religiosos de las naciones participantes y pueden “provocar sensibilidades culturales y religiosas entre los aficionados”.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​Mehdi Taj, también criticó la decisión: “Tanto Egipto como nosotros nos hemos opuesto, porque se trata de una medida irrazonable e ilógica que, en esencia, indica apoyo a un grupo en particular, y definitivamente debemos abordar este punto”, dijo según AP.

Sin embargo, es importante destacar que la decisión de nombrar a este partido como “Pride Match” estaba tomada antes de conocerse las sedes de cada partido, por ende, no se trató de un desafío de Seattle a Irán o Egipto. En todo caso, la FIFA no tomó esto en cuenta a la hora de enviar a estas dos selecciones a Seattle para el 26 de junio. El otro partido de ese mismo grupo, de hecho, se va a jugar en Canadá.

Pero ¿por qué se mezcla un partido del Mundial de la FIFA con el orgullo LGBTQ+?

En primer lugar, Seattle lleva décadas celebrando su identidad. Si bien los disturbios de Stonewall en Nueva York a mediados de 1969 marcaron el comienzo del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, la historia de Seattle se remonta a finales del siglo XIX.

En ese entonces la comunidad gay que vivía en la ciudad del estado de Washington tenía lugares y establecimientos donde poder ir y ser atendida. En 2024, Seattle celebró los 50 años del movimiento que continua al día de hoy buscando recordarles a todos que la inclusión es la mayor fortaleza de la ciudad.

En ese contexto, el Comité Organizador Seattle FWC26 decidió que las festividades se realizarían el fin de semana del partido.

CNN se comunicó por teléfono con un representante de la FIFA en Miami, quien dijo que el organismo no tenía comentarios oficiales al respecto este martes.

Por su parte, los organizadores locales y autoridades de Seattle han dicho a varios medios que las actividades del Orgullo representadas por banderas de arcoíris, arte y celebraciones se harán afuera del estadio. De hecho, invitaron a artistas del estado de Washington a competir creando arte para representar a la comunidad LGBTQ+ en el marco del Mundial 2026.

Tres diseños fueron escogidos y serán parte de la celebración en toda la ciudad.

También recalcaron que la decisión de llamar al partido del 26 de junio “Pride Match”, fue una decisión tomada antes del sorteo de grupos del 5 de diciembre, especificando en su página web que el diseño del Partido del Orgullo es una creación independiente y no está afiliado ni respaldado por la FIFA.

Esta no es la primera polémica que se genera alrededor de la comunidad LGBTQ+ y el Mundial: En la Copa del Mundo de 2022 en Qatar la FIFA amenazó con mostrar una tarjeta amarilla a los jugadores que llevaran el brazalete “OneLove” en apoyo de los derechos LGBTQ+, lo que llevó a equipos como Inglaterra y Gales a abandonar los planes de usarlo.

En la breve conversación telefónica con el representante de la FIFA, mencionó que el organismo tiene un reglamento específico en cuanto a los que se puede o no usar dentro del campo y las tribunas.

Generalmente se puede llevar una bandera arcoíris a un estadio de la FIFA, ya que la FIFA permite símbolos deportivos y sociales. No obstante, se deben respetar las normas de tamaño y evitar obstruir la vista o la señalización oficial. De la misma forma, se puede expresar individualidad al vestir siempre y cuando no se crucen los límites de la indecencia o la vestimenta tenga temática política.

No ha rodado el balón en el Mundial y el encuentro entre Irán y Egipto es, de momento, algo más que un partido de fútbol. Lo que ocurra el 26 de junio podría marcar un antes y un después en la forma en que se entienden los torneos globales de fútbol: no solo como eventos deportivos, sino como plataformas de valores, inclusión y respeto.

