Jueza ordena que Kilmar Ábrego García sea liberado de manera “inmediata” de la custodia de ICE

Una jueza federal en Maryland ordenó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según un documento judicial presentado este jueves, lo que representa un avance significativo en el caso de este ciudadano salvadoreño que fue deportado por error este año y luego devuelto a Estados Unidos.

“Desde su regreso de la detención ilegal en El Salvador, Ábrego García ha sido detenido nuevamente, sin la debida autorización legal”, escribió la jueza de distrito Paula Xinis. “Por esta razón, el tribunal concede la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia del ICE”.

“El caso de Ábrego García exige la intervención judicial”, afirmó Xinis.

“Dado que Ábrego García ha estado detenido por ICE para llevar a cabo una deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, su solicitud de liberación es procedente”, escribió Xinis, y agregó que la conducta del Gobierno de Trump en los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como único propósito la deportación, lo que refuerza la conclusión de que Ábrego García no debe permanecer detenido por más tiempo.

