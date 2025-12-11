Putin mantiene una llamada telefónica con Maduro para expresarle su apoyo

Por Anna Chernova y Lauren Kent, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas de Maduro, según un comunicado del Kremlin.

El Kremlin también dijo que los dos líderes expresaron su intención de llevar a cabo varios “proyectos conjuntos” relacionados con economía, comercio y energía.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela dijo que en la llamada ambos presidentes “reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo”.

“En el plano político, el presidente Vladimir Putin ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano. Subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”, agregó el Gobierno de Venezuela en un comunicado.

Antes de esta llamada, el encuentro más cercano de Putin y Maduro fue en mayo de este año, cuando el presidente de Venezuela visitó Rusia para participar en los festejos del Día de la Victoria, que conmemoran cada año la victoria soviética sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

La llamada de Putin a Maduro llega en momentos de tensión elevada entre EE.UU. y Venezuela, luego de meses de una campaña de presión estadounidense que ha visto a sus fuerzas armadas mover miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, y a Trump emitir reiteradas amenazas contra Maduro.

Rusia y Venezuela mantienen desde hace tiempo estrechos vínculos, y la llamada telefónica se produce después de que Estados Unidos confiscara el miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que intensificó la presión estadounidense sobre el Gobierno de Maduro.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló por teléfono con el líder venezolano. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si la llamada había tenido lugar

Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, si bien la llamada no fue necesariamente polémica, el presidente de EE.UU. sí le dio una especie de ultimátum a su homólogo de Venezuela, diciéndole que a Maduro le convenía abandonar el país y que Trump tenía la intención de seguir “destruyendo” barcos.

Por su parte, Maduro describió la llamada con Trump como respetuosa y “cordial”, pero no ofreció detalles sobre los temas tratados.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, dijo Maduro.

Con información de Kylie Atwood, Kristen Holmes, Alayna Treene, Jennifer Hansler, Kit Maher y Alessandra Freitas, de CNN y Uriel Blanco, de CNN Español