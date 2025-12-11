¿Qué le preguntaron los usuarios a Alexa en 2025?

Por Lianne Kolirin, CNN

Sin duda, hay cierta ironía en una de las preguntas más frecuentes que se le plantearon a Alexa este año: “¿Qué significa IA?”.

El asistente de Inteligencia Artificial (IA) de Amazon se ha convertido en un elemento habitual en los hogares del siglo XXI, utilizándose para tareas como reproducir música, programar temporizadores para recetas y pronosticar el tiempo.

Pero su capacidad va mucho más allá, ya que los usuarios habituales confían en el conocimiento infinito de Alexa para responder a preguntas sobre prácticamente cualquier idea que les venga a la mente.

Los usuarios del Reino Unido preguntan con frecuencia qué significa IA, según el resumen de Amazon de las “Preguntas Más Frecuentes para Alexa” de 2025. Otras preguntas de cultura general destacadas incluyen “¿cuánto tiempo debo cocinar un huevo?” y “¿cuál es el diámetro de la Tierra?”.

Las celebridades son de especial interés para los usuarios de Alexa, quienes buscan información general sobre los ricos y famosos, así como detalles sobre su fortuna, estatura y parejas. En general, las celebridades que acapararon la mayoría de las preguntas de los usuarios del Reino Unido fueron Cristiano Ronaldo, Taylor Swift y Elon Musk.

Sin embargo, la mayoría de las preguntas sobre la altura estaban relacionadas con la estrella de Hollywood Tom Cruise, seguido de cerca por Peter Crouch, un imponente exfutbolista inglés.

Musk es la persona cuyo patrimonio neto más se quería conocer, seguido del YouTuber MrBeast (cuyo nombre real es Jimmy Donaldson) y Swift. Musk quedó en tercer lugar en cuanto a preguntas sobre las parejas de famosos, otro fue Ed Sheeran, ambos seguidos de las preguntas sobre la pareja del cantante Rod Stewart.

Swift fue la artista más reproducida a través de Alexa, seguida de Bruno Mars, cuyo dueto “APT” con Rosé fue el tema más reproducido. Tres canciones de “KPop Demon Hunters”, el éxito animado de Netflix, figuraron en el top 10 de las más reproducidas, mientras que la banda sonora de la película fue el álbum más escuchado.

Amazon también publicó recientemente listas de las preguntas más frecuentes a Alexa en otros países, donde el atractivo global de ciertas celebridades era indudable.

“APT” también fue un éxito en Australia, donde seis de las 10 canciones más escuchadas fueron de “KPop Demon Hunters”. Los australianos estaban más interesados ​​en saber cuánto mide Sabrina Carpenter y con quién está casado Finn Wolfhard, la estrella de “Stranger Things” (spoiler: no está casado); mientras que Swift, Ronaldo y MrBeast fueron las tres celebridades que generaron más consultas.

En cuanto a cultura general, algunas de las preguntas más populares de los australianos fueron “¿cómo conciliar el sueño?” y “¿cómo resolver un cubo de Rubik?”.

En Irlanda, las preguntas más populares fueron “¿cuál es el valor del bitcoin?” y “¿cuántos años tiene Donald Trump?”. Las celebridades que más curiosidad despertaron entre los usuarios irlandeses fueron Ronaldo, Swift y Lionel Messi.

