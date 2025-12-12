Eliminar el centavo fue solo el comienzo: Trump está reescribiendo las reglas de las monedas estadounidenses

Por Chris Isidore, CNN

Las próximas señales de la división política de Estados Unidos podrían sonar en tu bolsillo en 2026.

El Gobierno planea emitir una moneda de 1 dólar con la imagen del presidente Donald Trump el próximo año, a pesar de un precedente centenario de no honrar a presidentes en ejercicio ni expresidentes vivos en las monedas.

Además, en lugar de monedas de 25 centavos que conmemoran la abolición de la esclavitud, el derecho al voto de las mujeres y el movimiento por los Derechos Civiles, el Tesoro emitirá monedas históricas de 25 centavos con hombres blancos de los siglos XVIII y XIX, que ya estaban bien representados en las monedas y en homenajes históricos.

Las nuevas monedas, que llegarán después de que el Gobierno dejara de emitir nuevos centavos a principios de este año, evidencian el afán de Trump por dejar su propia huella en la Presidencia mucho más allá de los confines de la Casa Blanca, ya sea poniendo su rostro y nombre en las instituciones estadounidenses o reduciendo las iniciativas de diversidad para replantear la historia de Estados Unidos.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos publicó el jueves los diseños finales de las monedas de 25 centavos históricas que celebran el 250 º aniversario del país el próximo año. En lugar de la lucha contra la esclavitud o la concesión del voto a las mujeres, los diseños honran principalmente una visión más homogénea de la historia estadounidense: George Washington por la Guerra de la Independencia, Thomas Jefferson y la Declaración de Independencia, James Madison y la Constitución, Abraham Lincoln y el discurso de Gettysburg, así como a los peregrinos que celebraron el Pacto del Mayflower.

“Los diseños de estas monedas históricas representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una ‘unión más perfecta’ y celebran los ideales de libertad que definen a Estados Unidos”, declaró Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda, en un comunicado. “Esperamos ofrecer a cada estadounidense la oportunidad de tener en la palma de su mano los 250 años de historia de nuestra nación, mientras conectamos a Estados Unidos a través de las monedas”.

La Casa de la Moneda no explicó por qué decidió eliminar las monedas de veinticinco centavos que se recomendaban anteriormente para homenajear la abolición de la esclavitud, el sufragio y el movimiento por los Derechos Civiles. Ni el Departamento del Tesoro, encargado de la aprobación final de los diseños de las monedas, ni la Casa de la Moneda de Estados Unidos respondieron a las preguntas de CNN sobre el cambio.

Sin embargo, Trump ha atacado regularmente a museos y otras instituciones por su visión demasiado negativa de Estados Unidos y su historia.

En marzo, emitió un decreto para revocar las exhibiciones en propiedades federales como el Smithsonian que, según él, retrataban erróneamente el “legado incomparable de la nación en la promoción de la libertad, los derechos individuales y la felicidad humana”. La orden fue ampliamente considerada como parte de los intentos del Gobierno de frenar las iniciativas de diversidad.

La abolición de la esclavitud, el sufragio femenino y las monedas conmemorativas de los Derechos Civiles no habían sido temas aprobados por el Departamento del Tesoro para conmemorar el 250 º aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, estos temas fueron recomendados el año pasado por el Comité ciudadano asesor de monedas, un organismo gubernamental bipartidista, según las actas de la reunión revisadas por CNN.

El panel recomendó una moneda por la abolición de la esclavitud con la imagen de Frederick Douglass, destacado abolicionista y líder de los Derechos Civiles del siglo XIX, en el anverso. En el reverso, una mano y un brazo liberándose de cadenas.

La moneda por el sufragio femenino habría mostrado a una mujer portando una pancarta que pedía “Voto para las Mujeres”.

Y la moneda por los Derechos Civiles habría mostrado a Ruby Bridges, una niña de seis años, con sus libros escolares cerca del pecho mientras integraba una escuela primaria en Nueva Orleans en 1960. Ella y otras tres compañeras negras fueron acompañadas a clase por alguaciles federales. El reverso de la moneda hubiera mostrado a manifestantes por los Derechos Civiles abrazados.

Los diseños, desarrollados a lo largo de años, surgieron de la legislación que el propio Trump firmó en la última semana de su primer mandato en 2021.

Dicha ley, que establecía que Estados Unidos podría emitir hasta cinco monedas de 25 centavos en 2026 para celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos, establecía que un diseño debía ser “emblemático de la contribución de una o varias mujeres al nacimiento de la nación, a la Declaración de Independencia o a cualquier otro momento monumental de la historia estadounidense”.

La controvertida moneda de dólar de Trump también forma parte del plan del Tesoro para conmemorar el 250 º aniversario de Estados Unidos.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos emitió el jueves tres propuestas de moneda con distintas imágenes de Trump, incluyendo una que se asemeja a su famosa foto policial de 2023. Los diseños del reverso incluyen diferentes versiones del águila americana.

Una versión anterior de la moneda también mostraba a Trump en el reverso, levantando el puño tras un intento de asesinato el año pasado. Sin embargo, la ley estadounidense prohíbe las imágenes de personas vivas en el reverso de las monedas. No existe tal restricción en los anversos, aunque la ley estadounidense desde 1866 establece que no pueden aparecer personas vivas en el papel moneda.

Aun así, la moneda de Trump marcará la segunda vez que una moneda estadounidense presente a un presidente vivo. La primera fue una moneda de medio dólar con George Washington y el entonces presidente Calvin Coolidge, emitida en 1926 para conmemorar el 150º aniversario del país.

Fue extremadamente impopular: del millón de monedas acuñadas, casi 860.000 fueron devueltas a la Casa de la Moneda y fundidas, según la Asociación Numismática Estadounidense.

Irónicamente, como parte de la conmemoración del 250 º aniversario de la nación, la Casa de la Moneda planea emitir una cantidad limitada de centavos una vez más el próximo año, marcando los años 1776-2026 en ellos.

De lo contrario, los centavos serán idénticos a los centavos regulares, que la Casa de la Moneda acaba de descontinuar.

