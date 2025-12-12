Jueza federal impide temporalmente que el Gobierno de Trump vuelva a detener a Kilmar Ábrego García

Por Devan Cole, Verónica Stracqualursi y Julia Benbrook, CNN

Una jueza federal impidó temporalmente que la administración Trump vuelva a detener a Kilmar Ábrego García, horas después de que ordenara su liberación de un centro de detención de inmigrantes.

La orden de restricción temporal, emitida la madrugada de este viernes por la jueza federal de distrito Paula Xinis, supone el último revés en los continuos intentos del Gobierno estadounidense por deportar a Ábrego García, quien se ha convertido en un símbolo nacional de las duras políticas de la administración Trump contra los inmigrantes.

Tras ser deportado injustamente a El Salvador en marzo, Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales y posteriormente permaneció recluido durante meses en un centro de detención de inmigrantes en Pensilvania. Fue liberado el jueves después de que Xinis dictaminara que el Gobierno lo detenía ilegalmente, en parte porque no existía una orden de deportación emitida por un juez de inmigración durante ese período.

Sin embargo, la madrugada de este viernes, sus abogados acudieron a Xinis para solicitar una nueva orden judicial que prohibiera su detención. Señalaron un documento emitido el jueves por la noche por un juez de inmigración que, según dijeron, lo ponía en riesgo de ser deportado nuevamente y enfatizaron que necesitaban la intervención urgente de Xinis, dado que debía presentarse en una oficina de ICE en Baltimore este viernes por la mañana, donde temían que pudiera ser detenido nuevamente.

“Si, como sospecha Ábrego García, los demandados lo detienen esta mañana, su libertad será restringida una vez más. Es indiscutible que la detención ilegal conlleva un daño irreparable”, escribió Xinis en su breve orden.

La jueza dijo que su orden permanecerá vigente hasta que pueda celebrar una audiencia sobre el asunto.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo este viernes por la mañana que su cliente no será arrestado nuevamente este día y que se espera que abandone la oficina local de ICE después de que concluya su cita.

Tras su liberación de la custodia migratoria, Kilmar Ábrego García declaró este viernes que acude a su presentación obligatoria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la frente en alto.

“Me presento ante ustedes como un hombre libre. Y quiero que me recuerden así: con la frente en alto”, dijo en español, traducido al inglés, frente a la oficina de ICE en Baltimore.

Esto ocurre después de que una jueza federal declarara el jueves que Abrego García, un salvadoreño que residía en Maryland con su familia, había estado detenido durante cuatro meses “sin autorización legal”.

La historia de Ábrego García se ha convertido en un punto álgido en los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno de Trump. Fue deportado por error a El Salvador a principios de este año y regresó a Estados Unidos tras una tensa batalla legal.

“Quiero decirles a todos los que también están sufriendo la separación familiar. Dios está con ustedes. Este es un proceso. Sigan luchando. Les digo que mantengan la frente en alto. Nunca la bajen. Manténganse firmes. Sepan que esto es algo que se llama injusticia, y ustedes ganarán”, dijo.

Es probable que el Gobierno de Trump apele el fallo.

“Independientemente de esta administración, creo que este es un país de leyes y creo que esta injusticia llegará a su fin”, dijo.

Al ingresar a las instalaciones de ICE, este viernes por la mañana, Ábrego García fue aclamado por más de una decena de simpatizantes y miembros de CASA, una organización que brinda servicios legales a inmigrantes en Maryland.

