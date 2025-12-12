La crisis de fin de año del Obamacare es otro fracaso más del sistema político de EE.UU.

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Los estadounidenses están siendo defraudados por su Gobierno.

Tal como están las cosas, el Congreso se irá a casa para las fiestas sin rescatar a millones de personas cuyas primas de seguro médico se duplicarán o más el próximo año. Esto implicará dilemas angustiosos sobre presupuestos familiares ya ajustados. O incluso la decisión de no tener seguro médico.

Un jueves típico de disfunción en el Congreso, culpas compartidas y falta de coraje político no logró resolver el impasse. Al otro lado de la Avenida Pensilvania, un presidente desinteresado tenía otras cosas que hacer.

Ahora que los subsidios al seguro de salud de la era del Covid vencen el 31 de diciembre, se está desarrollando una amarga disputa, en general entre los republicanos que siempre han odiado Obamacare pero quieren abordar los costos y los demócratas que exigen la extensión de los subsidios pero no están dispuestos a hablar de reformas a la ley.

Este abismo quedó al descubierto cuando, de una manera típicamente inútil, el Senado votó dos proyectos de ley que todos sabían que no resolverían el problema.

Los republicanos propusieron una medida para otorgar a ciertos asegurados de la Ley de Atención Médica Asequible dinero durante dos años para depositarlo en cuentas de ahorro para gastos médicos, en lugar de subsidios, y así evitar que las aseguradoras sigan enriqueciendose.

Trump apoya este plan, pero no ha hecho nada para implementarlo. El problema, sin embargo, es que no hay garantía de que estos pagos cubran la totalidad de los costos de la atención médica. Los pacientes también podrían tener que asumir facturas elevadas en caso de emergencias médicas.

Los demócratas redactaron su propio proyecto de ley que habría distribuido subsidios similares a los de la era del covid-19 durante tres años más. Cuatro republicanos votaron con los demócratas, pero el proyecto no alcanzó los 60 votos necesarios para su aprobación.

El plan habría mantenido un sistema que permitía a algunos estadounidenses de bajos ingresos obtener cobertura con primas mensuales de US$ 0 o casi 0, y que permitía a los consumidores de clase media acceder a la ayuda por primera vez.

El embrollo se ha visto exacerbado por el continuo aumento de los costos de la atención médica, que no sólo afecta a los inscritos en Obamacare sino también a los ciudadanos que obtienen su atención médica a través de planes de sus empleadores, y está empeorando la crisis de asequibilidad que define el período previo a las elecciones de mitad de período del próximo año.

Otra complicación es la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes, lo que dificulta la aprobación de cualquier proyecto de ley sobre cualquier tema.

También lo es la reticencia de los demócratas a reformar el legado central del expresidente Barack Obama.

Al mismo tiempo, la legislación aprobada en 2010 es criticada en el Partido Republicano. Esto impide que la mayoría de los conservadores emitan un voto que pueda interpretarse en futuras primarias como un rescate del Obamacare.

Pero la situación política es complicada. Millones de votantes republicanos obtienen su atención médica a través de las políticas de Obamacare, así que si los conservadores no actúan, perjudicarán a sus propios partidarios.

Mientras tanto, los legisladores moderados del Partido Republicano de los estados clave están liderando esfuerzos de último momento para poner fin al drama de la atención sanitaria, ya que es probable que sean los primeros en pagar el precio de cualquier reacción negativa de los votantes sobre el tema.

A veces, en el Congreso, se necesita un periodo de desahogo para ampliar el espacio político que permita llegar a un acuerdo. Así que nunca se acaba, hasta que se acaba.

También es frustrante que, como suele ocurrir, el posible punto de acuerdo esté a la vista, aunque a la mayoría de los legisladores les resulte imposible alcanzarlo.

Todavía hay varios proyectos de ley en el Senado, incluido uno de los senadores republicanos Susan Collins y Bernie Moreno que extendería los subsidios de Obamacare por dos años con algunas reformas sobre las brechas de ingresos y las primas obligatorias.

El senador republicano de Ohio, Jon Husted, declaró el jueves en CNN que tenía una medida que extendería los subsidios por dos años a cambio de reformas para corregir lo que describió como fraude en el sistema de Obamacare.

“Hablé con pastores y pequeños empresarios que están viendo cómo sus primas se disparan. Quiero intervenir y hacer algo al respecto”, declaró Husted. “Sabemos que el sistema actual está roto. La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) no funciona. La han estado rescatando. No quiero que sigan rescatándola, pero tampoco quiero que la gente sufra estos aumentos de primas”.

Los demócratas suelen considerar las reformas republicanas como el último de una serie de intentos, a lo largo de casi una década y media, para eliminar por completo Obamacare o introducir disposiciones que lo empobrecerían lentamente desde dentro.

Sus sospechas tienen cierta justificación, ya que, si bien los republicanos ahora se centran en los costos y las reformas justo antes de que expiren los subsidios, no han logrado elaborar un plan viable para mejorar la atención médica durante múltiples administraciones presidenciales y a lo largo de varios períodos de control del Congreso.

Si el Congreso se retira sin resolver el problema, los demócratas no habrían logrado su objetivo aparente —obtener una extensión de los subsidios— a pesar de los intensos esfuerzos, incluyendo el desencadenamiento de un cierre gubernamental que duró un récord de 43 días.

Un cínico podría señalar que los demócratas podrían haber hecho permanentes los subsidios de Obamacare cuando controlaban el Congreso y la Casa Blanca.

Y muchos de sus asesores políticos estarían encantados de poder atacar a los candidatos republicanos el próximo año por su insensibilidad si se permite que los subsidios expiren.

La acción —tal como es— regresará a la Cámara la próxima semana.

“Estén atentos. Hay más por venir”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a CNN este jueves por la noche, prometiendo un plan que reducirá las primas para “todos los estadounidenses, no solo el 7 %”.

Pero es probable que el plan de Johnson se vea afectado por las divisiones en su partido sobre la atención médica y las improbables matemáticas de la mayoría. Los conservadores quieren una reforma completa de Obamacare y rechazan cualquier votación para extender los subsidios.

Sin embargo, algunos republicanos moderados en distritos clave afirman que no hay alternativa a extender los subsidios porque no hay posibilidad de que un nuevo sistema complejo se ponga en marcha para finales de año.

La última esperanza para los asegurados de Obamacare podría residir en varios planes de moderados republicanos para solicitar la liberación de fondos, una forma de forzar votos en contra de la voluntad de la cúpula del partido.

Este fue el mismo método que utilizaron algunos rebeldes del partido conservador para conseguir una votación que exigiera al Departamento de Justicia la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

El representante republicano por Nueva York, Mike Lawler, declaró este jueves a Jake Tapper de CNN que el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, debería permitir que sus miembros votaran a favor de una de las medidas para que pudieran aprobarse.

“La inmediatez requiere acción”, manifestó Lawler, uno de los republicanos más amenazados el próximo año, pero reconoció que su propio liderazgo no había permitido una votación sobre los subsidios y que necesita que todos los legisladores demócratas se sumen para que el plan funcione.

“Este es un momento para mostrarle al pueblo estadounidense que Washington puede funcionar”, expresó Lawler.

El bienestar de millones de estadounidenses depende de ello.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.