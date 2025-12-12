La “megadimensión” llegó a Pokémon Leyendas Z-A: ¿cuántas nuevas evoluciones hay?

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Catalogado por varios medios expertos en videojuegos como uno de los “grandes lanzamientos de este 2025” para la consola Nintendo Switch y también como “el camino a seguir”, “Pokemon Leyendas: Z-A”, la sucesora de “Pokemon Leyendas: Arceus” no tardó en marcar un hito y convertirse en un nuevo éxito comercial para Nintendo y la empresa desarrolladora GameFreak, quienes en conjunto ya estrenaron esta semana un “DLC” —o expansión para el videojuego— titulado “Megadimensión”.

En esta nueva aventura —por la que se tiene que pagar un precio aparte del videojuego original—, el protagonista se reencontrará con pokémon icónicos de sagas pasadas y nuevas megaevoluciones como Groudon, Kyogre, Rayquaza, Mega Darkrai, Mega Heatran, Mega Latios, Mega Latias, entre varios otros. Pero eso no es todo: por primera vez en la historia de la franquicia (desde 1996), este DLC contendrá pokémon que superan el nivel 100 y permitirá al jugador alcanzar estrategias y experiencias impensadas.

“Este título ofrece una combinación sin precedentes de batalla y acción en tiempo real, una novedad en la serie Pokémon. El escenario de la aventura es la ciudad de Luminalia (inspirada en París, Francia), en plena remodelación urbana. Gracias a la última tecnología, la ‘Zona Silvestre’ está integrada en toda la ciudad, lo que te permite luchar contra los Pokémon salvajes que la habitan o capturarlos para añadirlos a tu equipo”, explicaron desde The Pokémon Company en un comunicado sobre “Leyendas Z-A”. La empresa dice que, desde su fecha de lanzamiento el 16 de octubre, en menos de una semana “Pokémon Leyendas: Z-A” vendió más de 5,8 millones de copias en todo el globo.

Una de las primeras nuevas evoluciones reveladas por The Pokémon Company fue “Mega Lucario -Z”, personaje emblemático de la franquicia. Pero los jugadores y pokefanáticos no tardaron en descubrir a varios de los nuevos pokémon.

Hasta ahora, los jugadores han reportado al menos 19 nuevas megaevoluciones, aunque la lista podría crecer con nuevas actualizaciones o expansiones para el videojuego:

Mega Absol Z Mega Crabominable Mega Staraptor Mega Golisopod Mega Meowstic Mega Golurk Mega Glimmora Mega Scovillain Mega Tatsugiri Mega Chimecho Mega Raichu X Mega Raichu Y Mega Heatran Mega Darkrai Mega Baxcalibur Mega Lucario Z Mega Zeraora Mega Magearna Mega Garchomp Z

La “fiebre pokémon” también ha causado impacto en otras plataformas de juego, como las cartas coleccionables. En agosto de 2025, montones de Cajitas Felices sin comer se amontonaban en las aceras frente a los restaurantes McDonald’s de Japón, mientras los clientes se apresuraban a comprar unos paquetes de edición limitada que incluían ediciones únicas de las cartas Pokémon.

