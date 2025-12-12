¿Por qué tantos retirados estadounidenses buscan vivir en Latinoamérica? Estos son los países predilectos por los jubilados

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Tras décadas de trabajo y ahorro, muchos estadounidenses descubren que jubilarse en su propio país se ha vuelto un lujo. Ante el aumento del costo de vida, la presión de los alquileres y el peso de la atención médica, un número creciente de retirados está cruzando fronteras en busca de algo simple: vivir bien con menos.

Países de Latinoamérica —desde México y Costa Rica hasta Panamá o Colombia— se han convertido en refugios donde el presupuesto rinde, el clima acompaña y la vida parece recuperar un ritmo más amable. ¿Qué hay detrás de este éxodo silencioso y por qué la región se está posicionando como el nuevo imán para los jubilados de EE.UU.?

Mudarse a un país completamente diferente después de vivir décadas en un solo lugar puede ser una decisión difícil, pero para muchos estadounidenses retirados o jubilados ha sido el comienzo de una vida más asequible para disfrutar sin preocupaciones.

El número cada vez mayor de estadounidenses que decide vivir sus últimas décadas en países de América Latina lo hace en la búsqueda de una vivienda barata, facilidad para obtener una residencia y un clima cálido, según empresas especializadas en ayudar a personas a mudarse al extranjero.

Es el caso de Jesica Davis, quien se mudó de Estados Unidos a México con su esposo en enero de 2022 tras jubilarse de su empleo como enfermera en San Diego, California. “Llegué a vivir con mi esposo a México por varias razones, pero principalmente por la economía. No fue fácil volver a empezar lejos de la familia, pero las cosas han ido bien”, dice en entrevista telefónica con CNN.

Davis, de 69 años, se jubiló en 2020. En un inicio, dice, no tenía la intención de mudarse a otro país, pero conforme transcurrió el tiempo de jubilación y con la pandemia de covid-19, ella y su esposo supieron que en algún momento el dinero que tenían sería insuficiente para mantener el nivel de vida que llevaban.

“Mi esposo me dijo que teníamos que buscar alternativas para no quedarnos sin dinero y pensamos que una opción sería vivir en un país menos costoso. Consideramos España y Colombia, pero no queríamos estar muy lejos de la familia y preferimos los lugares soleados”, detalla Davis.

El aumento en los costos para vivienda, alquiler y atención médica están agotando más rápido los ahorros de jubilados actuales; de hecho, casi la mitad de las familias estadounidenses no tienen ahorros en cuentas de jubilación. Y un informe presentado en el Senado de EE.UU. señala que casi 50 % de los estadounidenses corren el riesgo de una jubilación financiera insegura en comparación con uno de cada tres trabajadores en 1983.

Se calculaba que tan solo en 2024, una media de 11.200 estadounidenses alcanzarían la edad de jubilación tradicional (65 años) cada día, según un informe reciente de la Alliance for Lifetime Income.

Tras toda una vida en Estados Unidos, Davis y su esposo viven ahora en Cancún, Quintana Roo, en el sur de México, uno de los destinos más populares entre estadounidenses retirados en México, además de otras ciudades en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Mérida y Yucatán, según la misma fuente.

Según datos de BBVS Research, en 2020 residían en México más de 35.000 migrantes jubilados o pensionados de entre 60 y 69 años, de los cuales, más de la mitad (18.471) eran estadounidenses.

Cuando se le pregunta cuál es el mayor beneficio de vivir en México, Davis responde que la diferencia de gastos es “increíblemente menor”. No solo el precio de los alimentos, también en los costos para comprar una casa, un automóvil o la atención médica.

“Cuando llegamos a México no podía creer que lo que gastábamos en un mes, era menos de la mitad de los gastos en San Diego y es un lugar muy bonito, no necesitamos automóvil para trasladarnos a muchos lugares. Nos gusta el clima y hay mucha gente que también habla inglés como nosotros”, dice.

Según cifras de Numbeo, una base de datos que recopila y compara datos sobre costos de vida, Estados Unidos es en promedio 63,3 % más costoso que México: los precios de alquiler son un 132,7 % más altos en el primero que en el segundo, mientras que los precios de los alimentos en EE.UU. son 60,7 % más elevados que del otro lado de su frontera sur.

Para ponerlo en perspectiva, el precio de 12 huevos en México es, en promedio, de US$ 2,5, mientras que en EE.UU. es de US$ 4,4. El costo promedio del transporte se sitúa en unos US$ 0,61 en México y en EE.UU. es US$ 2,50. Y la renta promedio de un departamento con una habitación es de US$ 765 en México, comparado con los US$ 1.743 en Estados Unidos.

Además, los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a países extranjeros desde su regreso a la Casa Blanca están impactando el día a día a los estadounidenses. De hecho, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra que el precio promedio de los alimentos en septiembre fue un 1,4 % más alto que en enero, el mes en que volvió a la presidencia, y 2,7 % más alto que en septiembre de 2024 bajo el expresidente Joe Biden.

Aunque no hay cifras oficiales, empresas y organizaciones especializadas en ayudar a personas a mudarse al extranjero han registrado un aumento considerable en los viajes y las consultas para retirarse a distintos países para mantener su estilo de vida por un menor costo y tener una vida pacífica sin preocupaciones.

Sophia Titley, editora en jefe de Live and Invest Overseas (LIOS) dijo previamente a CNN que mudarse a un país con un costo de vida mucho más bajo permite “invertir el presupuesto para poder decidir lo que actualmente se gasta, por ejemplo, en transporte; o mudarse a un lugar donde no necesite un auto, por ejemplo, y usar ese presupuesto para gastos discrecionales”.

El Índice Global de Jubilación Anual 2026 de International Living incluyó a tres países latinoamericanos (Panamá, Costa Rica y México) en su top 10 de mejores destinos para jubilarse con base en el clima, la atención médica, el costo de vida, alojamiento, visas, entre otros factores. Mientras que otro listado de Forbes de 2025 también incluyó a Argentina, Belice, Colombia y República Dominicana.

Panamá

El país centroamericano ocupó el segundo lugar de la lista de International Living debido a su proceso de visa sencillo, una excelente calidad de vida y la buena relación calidad-precio. Ofrece a los extranjeros prácticamente los mismos derechos de propiedad que a sus ciudadanos, así como una gran oferta de vivienda con título de propiedad.

Los ciudadanos de EE.UU. y Canadá pueden estar en el país por seis meses sin necesidad de visa y el gran atractivo es su Programa de Pensionados que brinda beneficios especiales, descuentos específicos en servicios, entretenimiento, salud, entre otras, según International Living.

Costa Rica

Ocupó el tercer puesto de International Living por su bajo costo de vida, comida muy económica, atención médica accesible y por ofrecer facilidades para acceder a vivienda.

Los ciudadanos estadounidenses y canadienses pueden estar hasta 180 días sin visa, presentando un comprobante de viaje anterior y obtener la residencia es fácil, aunque puede tardar entre seis y 18 meses.

En cuanto a medio ambiente, el 35 % del territorio costarricense está cubierto de selva tropical y un 99 % de su energía se obtiene de fuentes renovables, también ha logrado revertir la deforestación, albergando unas 10.000 especies de plantas y 850 tipos de aves.

Forbes indica que sus amplias playas, clima tropical y estilo de vida relajado han hecho de Costa Rica un país atractivo para los jubilados estadounidenses.

México

“Casi un millón de estadounidenses y canadienses ya consideran a México como su hogar: la mayor población de esos expatriados norteamericanos del planeta”, afirma International Living. El país ocupó el quinto lugar en el listado por su cultura, hospitalidad, gastronomía y la arquitectura de sus ciudades.

La proximidad con Estados Unidos lo convierte en un destino perfecto para muchos norteamericanos jubilados y ofrece a los extranjeros hasta 180 días de estancia en el país sin necesidad de tener una visa. La publicación destaca sus alimentos económicos, atención médica profesional e impuestos accesibles y la facilidad para encontrar descuentos para residentes permanentes como entradas al cine, a museos y en transporte público.

Argentina

Destaca por sus hermosos paisajes y una cultura diversa con tintes europeos, además de contar con climas variados. Vivir en el país también es sinónimo de un costo de vida significativamente menor al promedio en EE.UU. y la atención médica se encuentra entre las mejores de Sudamérica, según Forbes. Además, para tramitar una visa de pensionado renovable o jubilación solo requiere que los extranjeros comprueben US$ 24.000 en ingresos anuales antes de la jubilación.

Belice

Belice se destaca el uso del inglés como idioma oficial, un costo de vida menor que en Estados Unidos y su Programa de Jubilación Calificado que ofrece residencia permanente solo con demostrar US$ 24.000 en ingresos anuales y una exención de impuestos sobre los ingresos del exterior del país.

Colombia

La nación sudamericana se ha convertido en un destino popular para expatriados que se jubilan, especialmente ciudades como Medellín, Cartagena, Pereira y Cali. El costo de vida también es inferior al de Estados Unidos y la atención médica es asequible y de calidad, según Forbes. Además, los extranjeros pueden obtener una visa de pensionado renovable por tres años de manera relativamente fácil.

República Dominicana

Ofrece a los jubilados estadounidenses clima cálido, playas y paisaje montañoso. El costo de vida es de la mitad del promedio estadounidense y para obtener la visa de pensionado para jubilados solo es necesario demostrar US$ 18.000 en ingresos anuales de jubilación.

Con información de Blane Bachelor, de CNN.