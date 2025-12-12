Pronóstico de tormentas en EE.UU.: se avecinan más ríos atmosféricos para Washington y la costa oeste

Por la meteoróloga Mary Gilbert, CNN

La lluvia finalmente ha cesado en Washington y el noroeste del Pacífico estadounidense, pero la región no puede respirar tranquila: la próxima semana llegarán más lluvias intensas provenientes de nuevos ríos atmosféricos.

Los ríos están peligrosamente crecidos después de que un diluvio de varios días, causado por un poderoso río atmosférico, dejara inundaciones históricas, decenas de miles de evacuaciones y decenas de rescates acuáticos.

Algunas personas fueron rescatadas de la rápida crecida de las aguas en helicóptero, mientras que otras fueron trasladadas a un lugar seguro en bote desde sus hogares o en los techos de sus vehículos.

El agua de la inundación llegó hasta la cintura en muchos lugares y superó los 4,5 metros en las zonas más afectadas, como Sumas, Washington, donde la guardia costera rescató a decenas de personas.

Los próximos ríos atmosféricos no serán tan potentes como los de esta semana, pero podrían renovar el peligro de inundaciones y complicar las labores de limpieza. El suelo empapado tiene dificultades para absorber las fuertes lluvias, por lo que es más probable que se produzcan inundaciones repentinas y crecidas rápidas de los ríos con nuevos episodios de lluvia.

Lluvias ligeras llegarán al oeste de Washington el domingo, pero solo serán un aperitivo para el río atmosférico que desciende por la zona la madrugada del lunes.

Washington sufrirá la peor parte de las lluvias más intensas el lunes, pero también se espera que algunas lluvias torrenciales se desplacen más al sur, hacia el oeste de Oregon, a medida que avance el día. Se pronostica que este río atmosférico será al menos un evento de nivel 4 de 5 o “fuerte” para estos estados.

“Varios días de lluvia continua la próxima semana podrían provocar impactos significativos adicionales, dadas las inundaciones moderadas a graves que se están produciendo actualmente”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica el jueves.

Según el Centro de Predicción Meteorológica, ya existe un riesgo de nivel 2 de 4 por inundaciones por lluvias torrenciales para gran parte del oeste de Washington el lunes, con un riesgo de nivel 1 de 4 en el oeste de Oregon y el extremo noroeste de California.

Los ríos de la región que bajaron su nivel durante el fin de semana podrían volver rápidamente a niveles peligrosos con la lluvia, incluyendo partes de los ríos Snohomish y Skagit. Ambos alcanzaron niveles de inundación grave (el nivel más alto) el jueves, rompiendo récords de 1990.

El tiempo húmedo disminuirá ligeramente en el noroeste del Pacífico la madrugada del martes, antes de que otra tormenta atmosférica impulsada por un río llegue al final del día y continúe hasta el miércoles. Esta tormenta será más extensa que la del lunes, con probabilidad de lluvia desde Washington hasta gran parte del norte de California.

Algo de nieve a gran altitud causada por esta tormenta caerá en partes de la cordillera de las Cascadas y al este, hacia el norte de las Montañas Rocosas.

Es posible que haya más tormentas a finales de la próxima semana. El pronóstico aún se está armando, pero en el noroeste del Pacífico y el norte de California no se debe bajar la guardia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.