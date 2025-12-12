Publican más fotos del archivo de Jeffrey Epstein que muestran a Trump, Bannon, Bill Clinton y otras figuras de alto perfil

Por Kaitlan Collins y Annie Grayer, CNN

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este viernes fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein que muestran a numerosas figuras poderosas en la órbita del difunto traficante sexual, incluyendo al presidente Donald Trump, al expresidente Bill Clinton, a Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson y otros.

Muchos de los hombres han sido vinculados previamente con Epstein, aunque las fotos podrían arrojar nueva luz sobre el alcance de esas relaciones.

En conjunto, las 19 imágenes —que según la comisión provienen del patrimonio de Epstein— refuerzan que el financiero estuvo vinculado en el pasado con una amplia variedad de personas poderosas y de alto perfil, cuyos vínculos con él ahora están bajo un escrutinio riguroso.

Una imagen publicada este viernes muestra lo que parece ser un recipiente con condones con una caricatura del rostro de Trump. El recipiente tiene un letrero que dice “Condón Trump, US$ 4,50”, y cada condón tiene una imagen del rostro de Trump con el texto “¡Soy ENORME!”. Otra imagen muestra a Trump con seis mujeres con collares de flores, cuyos rostros fueron cubiertos por la comisión. Otras imágenes incluyen a Steve Bannon y Epstein tomándose una foto en un espejo; Bill Clinton con Epstein, Maxwell y otra pareja; y el multimillonario tecnológico Bill Gates con el expríncipe Andrés. El expresidente de Harvard Larry Summers y el abogado Alan Dershowitz también aparecieron en fotos del patrimonio.

Ninguna de las imágenes publicadas muestra conducta sexual inapropiada ni se cree que muestre a menores de edad. No se aclaró de inmediato cuándo ni dónde fueron tomadas, ni quién las tomó.

La comisión, liderada por republicanos, obtuvo las imágenes del patrimonio de Epstein como parte de su investigación en curso. Hasta la fecha, el panel ha publicado decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones que recibió del patrimonio de Epstein, lo que continúa abriendo nuevas líneas de investigación.

El jueves, los abogados de los bienes escribieron una carta al comité indicando que podían revisar los videos y fotografías que habían solicitado, “tomados en cualquier propiedad propia, alquilada, operada o utilizada por Epstein entre el 1 de enero de 1990 y el 10 de agosto de 2019”.

“Al igual que la presentación de ayer, también incluye documentos que podrían no ser relevantes, pero que los abogados de los bienes no pudieron confirmar si fueron tomados en una propiedad propia, alquilada, operada o utilizada por Epstein. Los abogados han proporcionado una mínima edición de estas fotografías; las ediciones se limitan a (tapar) la desnudez”, escribieron.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró que la última presentación del patrimonio contenía “más de 95.000 fotos, incluyendo imágenes de los hombres ricos y poderosos que convivieron con Jeffrey Epstein” y “miles de fotografías de mujeres y de propiedades de Epstein”.

“Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”, declaró en un comunicado. “Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!”.

Un portavoz de la comisión acusó a los demócratas del panel de “seleccionar fotos a discreción y realizar ediciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”.

“Recibimos más de 95.000 fotos y los demócratas publicaron solo unas pocas. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido. Nada en los documentos que hemos recibido demuestra ninguna irregularidad. Es vergonzoso que el representante García y los demócratas sigan priorizando la política sobre la justicia para los sobrevivientes”, declaró el portavoz.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca y con los representantes de Bannon, Clinton, Gates, Allen, Branson, Summers, Dershowitz y Mountbatten-Windsor.

Clinton nunca ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito relacionado con Epstein, y un portavoz ha afirmado repetidamente que cortó vínculos con Epstein antes de su arresto por cargos federales en 2019 y que desconocía sus delitos.

Un portavoz de Gates ha negado repetidamente que Epstein haya trabajado para él. Gates ya se arrepintió de haberse reunido con Epstein, y en 2021 declaró a Anderson Cooper de CNN: “Fue un gran error pasar tiempo con él, darle la credibilidad de estar allí”.

Los vínculos de Trump con Epstein son bien conocidos. Ambos formaban parte de los mismos círculos sociales en Manhattan y Palm Beach. Pero Trump no ha sido acusado de ningún delito penal vinculado, y él y su equipo han criticado anteriormente a Epstein, llamándolo “pervertido” y expulsándolo de su club.

En una serie reciente de correos electrónicos publicados por la comisión, Epstein afirmó que Trump “pasó horas” con una de sus acusadoras más destacadas, la difunta Virginia Giuffre. Epstein también escribió en un correo electrónico que Trump “sabía de las chicas”, una aparente referencia a la afirmación de Trump de haber expulsado a Epstein de su club Mar-a-Lago por captar a las jóvenes que trabajaban allí. Tras la publicación de estos correos, Trump y la Casa Blanca calificaron el asunto de “engaño”, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que los correos “no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo”.

La revisión de CNN de miles de páginas de correos electrónicos de Epstein muestra que, a lo largo de los años, Epstein invocó repetidamente a Trump, a veces para ofrecer un análisis de su comportamiento, a veces para chismear y a veces simplemente para presentarse como alguien con una visión excepcional del hombre que se había convertido en presidente.

Otros que fueron asociados con Epstein han enfrentado consecuencias profesionales o de otro tipo por esa relación, a pesar de que tampoco fueron acusados ​​de ningún delito penal.

Summers se tomó una licencia en Harvard y renunció a su puesto en la junta directiva de OpenAI. Ha declarado sentirse “profundamente avergonzado” de mantener vínculos con Epstein y, aunque se retira de cargos públicos, dijo que trabajará para “reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a él”. Andrés Mountbatten-Windsor renunció al uso de sus títulos reales a pesar de haber negado cualquier acusación de mala conducta.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Alayna Treene, Lauren Said-Moorhouse y Alejandra Jaramillo, de CNN.