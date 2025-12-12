¿Qué puede esperar Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Análisis de Andrea Saint Martin, CNN en Español

Desde que era un niño pequeño, uno de los sueños de Franco Colapinto era correr en la Fórmula 1 y representar a su país, Argentina.

En septiembre de 2024, ese sueño se volvió realidad tras su debut en carrera en el Gran Premio de Italia junto a la escudería Williams. Y aunque a principios de este año quedó fuera de la pista, regresó a la parrilla oficial de la máxima categoría en mayo durante el Gran Premio de Emilia-Romagna (también en Italia) como nuevo piloto del equipo Alpine.

Las siguientes 17 carreras han sido una montaña rusa para el piloto de 22 años, quien no pudo sumar ni un solo punto junto a la escudería francesa este año, hecho que puso en duda su permanencia para la temporada 2026.

Las dudas sobre su futuro quedaron de lado a principios de este mes, cuando las redes sociales de Alpine compartieron una enigmática publicación: “07. 11. 25. ¿Ya hiciste las cuentas?” 43, el número con el que compite Colapinto… Dicho y hecho, el equipo aprovechó este acertijo para anunciar su renovación, marcando un parteaguas para una nueva meta que quedaba pendiente en su trayectoria en el automovilismo: correr una temporada completa de la Fórmula 1.

O, al menos, eso espera que pase como parte del contrato multianual que firmó con la escudería basada en Enstone, Inglaterra, en enero. Sin embargo, el nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, deberá dar resultados para no terminar igual que el estadounidense Logan Sargeant o el australiano Jack Doohan, pilotos que se quedaron sin asiento a mitad de temporada para dar un espacio a Colapinto.

24 grandes premios, renovadas normativas de unidades de potencia y aerodinámica, nuevos fabricantes de motores, más competidores e incluso trabajar en su salud mental son solo algunas de las cosas a las que tendrá que enfrentarse en los próximos meses.

Colapinto arrancó su paso por la máxima categoría con el pie derecho, ya que, aunque únicamente disputó nueve carreras de veinticuatro, sumó puntos en dos de ellas (Azerbaiyán y Estados Unidos), acumulando un total de cinco puntos que lo ranquearon en el puesto 19 del Campeonato Mundial de Pilotos de 2024.

Con el fichaje del español Carlos Sainz para ser compañero de Alex Albon, el argentino se quedó sin posibilidades de seguir compitiendo junto a Williams, pero rápidamente fue contratado por Alpine como su piloto reserva y de pruebas.

El buen sabor de boca que dejó un año antes y la pasión de la afición argentina lo volvieron un candidato ideal para ocupar uno de los asientos del equipo francés, principalmente porque Doohan no sumó puntos en los primeros seis grandes premios de la campaña, mientras que su compañero, Pierre Gasly, consiguió siete.

El ascenso de Colapinto prometía una dupla más competitiva, al igual que el apoyo económico de sus patrocinadores: Mercado Libre, Claro, Motorola y Latin Securities. Asimismo, siendo el décimo piloto de la Fórmula 1 con más seguidores en Instagram (5,2 millones), llevó consigo aficionados que potencialmente compran mercancía de Alpine con el número 43 (o se las ingenian para conseguir versiones “truchas”).

No obstante, el argentino no ha logrado igualar sus resultados en Williams, ya que cerró la campaña 2025 sin sumar un solo punto con Alpine. El único otro piloto de la parrilla de este año que obtuvo el mismo resultado fue Doohan, quien solo corrió seis Grandes Premios. Asimismo, en comparación, Gasly acumuló 15 desde que Colapinto se convirtió en su compañero de equipo.

Puede parecer injusto comparar a un piloto con una trayectoria tan corta en la máxima categoría con otro que está disputando su octava campaña y que ha conseguido cinco podios y una victoria. Sin embargo, en Fórmula 1 se suele comparar el desempeño de un piloto con el de su compañero de equipo, ya que ambos cuentan con la misma maquinaria (sin contar las actualizaciones que puede tener uno antes que el otro).

Dejando de lado los puntos, también hay que tomar en cuenta que, en las últimas 18 carreras, ambos pilotos han finalizado con solo uno o dos puestos de diferencia en 10 Grandes Premios, obteniendo el argentino un mejor resultado que el francés en siete.

En clasificación, el francés ha superado al argentino en 12 ocasiones, aunque también hay que considerar que hubo seis carreras en las que ambos no lograron salir de la Q1, lo que significa que clasificaron entre los cinco últimos puestos.

Por otro lado, Alpine tuvo un 2025 para el olvido, ya que finalizó el Campeonato Mundial de Constructores con solo 22 unidades y una diferencia de 48 puntos con el siguiente puesto de la clasificación, Kick Sauber. Este es el peor resultado de la escudería en al menos 20 años (antes de 2021 participaba como Renault F1 Team).

De acuerdo con Gasly, actualmente el desempeño en la máxima categoría depende más de su monoplaza que del talento del piloto.

“Creo que somos afortunados de tener 20 increíbles pilotos en la parrilla. Actualmente, el nivel es muy alto”, dijo el francés a CNN en Español durante una mesa redonda previa al Gran Premio de la Ciudad de México. “Desde nuestro lado, a veces es difícil ver que uno tiene un auto mucho más rápido, mientras que otro no lo tiene”.

Por su parte, ese mismo fin de semana, Colapinto le dijo a CNN en Español: “El auto es lo que es. No somos rápidos y eso es lo que hay que trabajar con el equipo para mejorar”.

Incluso en ese escenario, el latinoamericano se mostró “contento con mi performance, con mis carreras, con mi ritmo de carrera y con mis sobrepasos”.

“(La temporada) fue de crecimiento. Fui creciendo a lo largo de las carreras. Lo sigo haciendo”, detalló. “Creo que hubo un momento del año que me costó mucho y, después de eso, crecí. Subí unos cuantos escalones y, hoy en día, en lo personal, estoy competitivo”.

Y Colapinto tiene un punto. Hoy es posible decir que es lo suficientemente competitivo y valioso como para asegurar su permanencia en la Fórmula 1.

Para el próximo año, Franco permanecerá en la misma escudería, con el mismo compañero, director de equipo (Flavio Briatore) y conocerá más del 80 % de los circuitos en los que competirá.

No obstante, 2026 traerá grandes cambios para la máxima categoría del automovilismo con la llegada de una nueva normativa para las unidades de potencia y nuevas regulaciones aerodinámicas.

En el anuncio de las nuevas normas, la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) dijo que su objetivo es tener carreras más “ágiles, competitivas, seguras y sostenibles”. Algunos cambios que se implementarán son:

Monoplazas 30 kilogramos más ligeros y pequeños (reducción de 20 cm de largo y 10 cm en el ancho).

Alerones delanteros y traseros móviles.

Unidades de potencia con capacidad de batería y una distribución equitativa entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica.

Uso de combustibles sostenibles avanzados.

Estructuras más robustas y pruebas más exigentes para dar mayor seguridad.

Uso del sistema de anulación manual, que proporcionará a los pilotos un impulso de energía de la batería cuando se encuentren lo suficientemente cerca del auto que les precede (reemplazará al famoso alerón trasero móvil, conocido como DRS).

Un tope de gasto por escudería de US$ 215 millones, que representa un aumento de US$ 80 millones en comparación con el tope actual.

Además, los nuevos reglamentos en la Fórmula 1 traerán cambios en la parrilla actual. Una de las más destacadas es la bienvenida a la onceava escudería, Cadillac, que traerá de regreso a los experimentados pilotos Checo Pérez y Valtteri Bottas. En la categoría no corren más de 10 equipos desde 2013.

Asimismo, Audi se unirá a la competencia, obteniendo su lugar tras la compra de Sauber.

Por otro lado, nuevos fabricantes de motores se unirán a la Fórmula 1, con Ford siendo el proveedor de la unidad de potencia de Red Bull y RB Racing Bulls; mientras que Aston Martin correrá con motor Honda.

Para Alpine, el mayor cambio al que deberá enfrentarse es al de competir con una unidad de potencia diferente, ya que Renault anunció que abandona su programa de motores en Fórmula 1. La decisión se habría tomado tras el bajo desempeño que la unidad de potencia de Renault tiene frente a sus competidores (Mercedes, Ferrari y Honda), al igual que el costo que implica la fabricación de esta.

Es así como Alpine se convertirá en una escudería cliente, algo que no ocurría desde 2015. Y para iniciar esta nueva etapa, se alió con Mercedes-Benz Grand Prix, que pinta para fabricar el motor más competitivo para 2026.

Es cierto que, hasta ahora, no se puede saber realmente quién tendrá la ventaja con la nueva normativa de la categoría. Sin embargo, desde 2014, el motor Mercedes ha ganado 10 Campeonatos Mundiales de Constructores, incluyendo los dos últimos de McLaren. Fue la unidad de potencia con la que Lando Norris se coronó campeón del mundo este año.

Al pensar en el balance final de la temporada 2025, Colapinto aseguró que solo hay una cosa de la que se arrepiente: no haber trabajado con su psicólogo desde el principio del año.

De acuerdo con él, al no competir en las primeras carreras de la campaña, dejó el tema de lado al no sentir que lo necesitara, pero tuvo que retomar dicho trabajo.

“Sí, tuve un momento que lo necesitaba mucho y no estaba ahí trabajando con él”, dijo a CNN en Español antes del Gran Premio de la Ciudad de México. “Fue algo que siento que me costó en un par de carreras. Y bueno, es algo para aprender”.

“Cuando perdés algo que hiciste mucho tiempo, también te das cuenta de todo lo que lo necesitas, porque se vuelve algo un poco repetitivo o algo que a diario sentís que ya mejoraste en eso y no lo necesitas más”, detalló. “Creo que esa es mi lección que yo me llevo este año, o mi error o lo que siento que hice mal. En cuanto al resto de lo que hice en pista, no me arrepiento de nada”.

El argentino deberá priorizar su salud mental de cara a 2026. Al ser un deporte de alto rendimiento en donde solo compiten los mejores 22 de todo el mundo, las especulaciones de la prensa especializada en automovilismo y de los mismos aficionados del deporte no tardarán en llegar si no llegan los puntos o si Alpine no sale del fondo del ranking de constructores.

Un as con el que cuenta Colapinto es el apoyo de toda la afición argentina y latinoamericana, que no duda en apoyarlo en cada gran premio, incluso asistiendo a ellos sin importar qué tan lejos estén.

“Tener a tantos fanáticos, a tanta gente tan apasionada, es algo único y que disfruto carrera a carrera”, dijo a CNN en Español. “Pero también les quiero traer mejores resultados”.

“Así que estoy trabajando mucho para eso y para verlos festejar un poquito más arriba”, afirmó.

