Se retira el comandante a cargo de las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe tras enfrentamientos con Hegseth

Por Haley Britzky, CNN

El almirante Alvin Holsey, del Comando Sur de EE.UU., quien presuntamente se enfrentó con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la legalidad de los ataques militares estadounidenses en el Caribe, se retiró oficialmente este viernes en una ceremonia en Florida donde entregó las riendas del mando a su segundo.

Holsey agradeció a su esposa, a sus hijos —uno de los cuales es un aviador naval— y a otras personas que asistieron al evento.

“En la vida no recordamos días, sino momentos. Aquellos a quienes lideramos no se guían por títulos, sino por valentía, y recuerdan los momentos y cómo los hiciste sentir”, dijo Holsey. “Recuerdan a quienes los escucharon y los trataron con dignidad y respeto”.

Holsey será reemplazado por el teniente general de la Fuerza Aérea, Evan Pettus, quien se ha desempeñado como su segundo en el Comando Sur desde que Holsey fue ascendido al cargo el año pasado.

El Comando Sur es responsable de gestionar las operaciones militares estadounidenses en la mayor parte de Latinoamérica y el mar Caribe.

El retiro de Holsey fue anunciado en octubre por Hegseth, menos de un año después de que Holsey asumiera el mando y tan solo días después de que Estados Unidos llevara a cabo su quinto ataque contra barcos presuntamente narcos frente a las costas de Venezuela. Hegseth y Holsey tenían desacuerdos sobre las operaciones estadounidenses en la región, según informaron previamente a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Hegseth consideraba que Holsey no estaba actuando con la suficiente agresividad para combatir a los narcotraficantes en la zona de operaciones del Comando Sur, según informó CNN, mientras que los oficiales del Comando Sur estaban preocupados por la legalidad de los ataques.

Estos problemas se agudizaron en una reunión celebrada el 6 de octubre en el Pentágono entre Holsey, Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Una de las fuentes familiarizadas con la situación afirmó que Holsey ofreció dejar su puesto durante esa reunión, según informó CNN, pero la oferta fue postergada.

La legalidad de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes ha sido objeto de un creciente escrutinio en las últimas semanas, ya que los legisladores han exigido respuestas sobre un ataque posterior llevado a cabo en septiembre, en el que murieron los dos supervivientes de un ataque inicial.

Caine, quien presidió la ceremonia de este viernes, calificó a Holsey de “profesional discreto” y “una persona extraordinaria que siempre ha liderado con el corazón, la cabeza y se ha entregado por completo cada día de su servicio”.

“Ha marcado una diferencia increíble en nuestra fuerza conjunta. Ha marcado una diferencia increíble aquí en este cuartel general. Ha marcado una diferencia increíble en esta nación… Siempre estaremos agradecidos a usted por el gran ejemplo que nos ha dado y a su familia, por su servicio y sacrificio, y por la forma en que ha abordado la sabiduría profesional del liderazgo y el servicio”, dijo Cain. “El impacto que ha tenido perdurará por mucho, mucho tiempo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.