Trump anuncia indulto para Tina Peters, aumentando la presión para liberarla, aunque no puede anular los cargos estatales

Por Samantha Waldenberg y Marshall Cohen, CNN

El presidente Donald Trump anunció el jueves que le otorgará a Tina Peters un indulto federal completo, lo que probablemente aumentará la presión para liberar a la exsecretaria de Colorado de la prisión, a pesar de que no puede anular los cargos estatales.

“Tina se encuentra en una prisión de Colorado por el ‘delito’ de exigir elecciones honestas. Hoy le otorgo un indulto completo por sus intentos de exponer el fraude electoral en las amañadas elecciones presidenciales de 2020”, escribió el presidente en Truth Social.

Peters, exsecretaria republicana de Mesa, Colorado, fue declarada culpable el año pasado de cargos estatales por participar en un plan para violar los sistemas de votación con el fin de probar las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral masivo en 2020. Fue sentenciada a nueve años de prisión y cumple su condena en una prisión para mujeres en Pueblo, Colorado.

Peters es actualmente la única aliada de Trump en prisión por delitos relacionados con los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020. Ella aún cree que las elecciones fueron robadas, según declararon recientemente sus abogados a CNN. Sus abogados también han expresado su preocupación por su seguridad física y le han dicho a un juez que su salud se está deteriorando tras las rejas.

El indulto de Trump no tiene impacto legal en su condena ni en su encarcelamiento. Sin embargo, el Gobierno ha estado presionando a las autoridades de Colorado para que la liberen o, al menos, la transfieran a custodia federal, donde podría ser trasladada a una instalación más cómoda. El Departamento de Justicia incluso intervino para apoyar el intento fallido de Peters de convencer a un juez federal de que la liberara.

Tras meses de audiencias y presentaciones legales, un juez federal en Denver rechazó el lunes su demanda federal solicitando su liberación, concluyendo que los tribunales estatales son la jurisdicción adecuada para que ella impugne su condena.

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, defendió en un comunicado la condena de Peters. “Ningún presidente tiene jurisdicción sobre las leyes estatales ni la facultad de indultar a una persona por condenas estatales. Este es un asunto que deben decidir los tribunales, y acataremos sus órdenes”, declaró.

Polis ha declarado previamente que no indultará a Peters como parte de ningún acuerdo de compensación.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, demócrata que lucha por confirmar la condena de Peters y mantenerla en prisión, también desestimó el indulto en un comunicado.

“La idea de que un presidente pueda indultar a alguien juzgado y condenado en un tribunal estatal no tiene precedentes en el derecho estadounidense, sería una desviación escandalosa de lo que exige nuestra Constitución y no se sostendrá”, declaró Weiser.

Con información de Kaitlan Collins, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.