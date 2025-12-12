Venezuela dice que el Gobierno de EE.UU. suspendió los vuelos de deportación que debían aterrizar este viernes

Por Stefano Pozzebon, Alejandra Jaramillo y Lauren Kent, CNN

El Gobierno de Venezuela dijo que la administración del presidente Donald Trump suspendió unilateralmente los vuelos de deportación desde Estados Unidos que debían aterrizar este viernes, pero un funcionario de estadounidense negó que ese fuera el caso.

“Este jueves, ha sido recibida la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre”, dijo la autoridad nacional de aviación de Venezuela en un comunicado.

“El Gobierno Bolivariano reitera su disposición a recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos”, añadió la autoridad de aviación. “La suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense”.

“No hay verdad en esto. Los vuelos de deportación a Venezuela continuarán”, dijo un funcionario de la administración estadounidense a CNN el viernes.

Sol Amaya y Rebekah Riess contribuyeron con este reporte