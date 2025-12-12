Veterano de las fuerzas especiales de EE.UU. que ayudó a Machado a salir de Venezuela le suplica que no regrese

Por Jim Sciutto y Michael Rios, CNN

El veterano de las fuerzas especiales de EE.UU. cuyo equipo de rescate sacó a la laureada con el Nobel, María Corina Machado, de Venezuela le ha suplicado que no regrese al país, después de una peligrosa misión de extracción que duró casi 16 horas y se realizó en su mayor parte en plena noche y a través de aguas turbulentas.

“En general, esta es la operación más difícil, de mayor perfil y más delicada que hemos realizado”, dijo Bryan Stern, fundador de la Fundación Grey Bull Rescue, a CNN el viernes.

Stern contó en una conferencia de prensa virtual anterior que Machado abordó un bote que zarpó desde la costa venezolana hasta un punto de encuentro en el mar. Allí fue donde se encontró con Stern, quien la esperaba en otro bote.

Ella llegó y subió a la segunda embarcación el martes por la noche y fue trasladada a otro lugar.

El viaje nocturno por mar fue largo, frío y lleno de tensión, y se hizo aún más desafiante debido a su alto perfil.

“Por su rostro, por su firma, porque todo el servicio de inteligencia venezolano, todo el servicio de inteligencia cubano, partes de la inteligencia rusa, la estuvieron buscando durante meses, y específicamente esta semana, en particular, por el Premio Nobel, (esto) hizo que la operación fuera significativamente más arriesgada que cualquier otra que hayamos hecho antes”, dijo.

Le dijo a CNN que su equipo ha llevado a cabo 800 operaciones y rescatado a más de 8.000 personas, pero que ella era “la primera persona que tiene una página en Wikipedia”.

Stern dijo anteriormente a los periodistas que la embarcación llegó a la orilla temprano en la mañana del miércoles. Desde allí, Machado abordó un avión con destino a Noruega, donde debía aceptar su Premio Nobel de la Paz y ver a su hija por primera vez en dos años.

Según datos de rastreo de vuelos verificados por CNN, el avión que Machado utilizó para llegar a Oslo despegó la mañana del miércoles desde Curazao, una isla cerca de Venezuela, y paró en Bangor, Maine, antes de dirigirse a Noruega. La embajada de Países Bajos en Caracas, que representa los intereses de Aruba, Bonaire y Curazao, ha negado cualquier implicación en la huida de Machado.

Machado llegó a Oslo apenas unas horas después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que su hija aceptó en su nombre. Fue recibida por multitudes de seguidores que la aclamaban, a quienes saludó desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, y luego dijo que conoció a muchos venezolanos esperanzados con la posibilidad de regresar algún día a un país liberado.

Fue la primera aparición pública de Machado en casi un año. Entró en la clandestinidad después de que el Gobierno de Venezuela tomara medidas para reprimir la disidencia tras las disputadas elecciones del año pasado, reapareciendo solo brevemente en una protesta en enero contra la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro.

El equipo de Machado declinó este viernes a hacer comentarios sobre la operación de extracción y no confirmó a CNN si el equipo de rescate Grey Bull estuvo involucrado.

Machado declaró previamente a los periodistas que recibió apoyo del Gobierno de EE.UU., pero se negó a dar detalles, diciendo: “Algún día les podré contar, porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora”.

Stern ha dicho que la operación fue financiada por donantes anónimos y —según su conocimiento— no contó con el apoyo del Gobierno de EE.UU.

Pero en una conferencia de prensa virtual el viernes, reconoció que su equipo se comunicó con las Fuerzas Armadas de EE.UU. para informarles de su presencia en el mar. Dijo que quería evitar ser blanco de la operación estadounidense en curso contra presuntas embarcaciones de drogas en el Caribe.

“En este caso, como las Fuerzas Armadas de EE.UU. están llevando a cabo operaciones en esta parte del mundo, me preocupaba —me preocupaba profundamente ser objetivo de las Fuerzas Armadas”, dijo a los periodistas.

“Nos comunicamos de tal manera que el Gobierno de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de EE.UU., supieran que estábamos haciendo algo en la región. No sabían los detalles. Sabían dónde íbamos a operar, dónde estaban algunos de nuestros puntos de reunión, y luego, en los niveles más altos y en los últimos minutos, revelamos cuál era el objetivo”, añadió.

Cuando se le preguntó si su equipo alguna vez ayudaría a Machado a regresar a Venezuela, Stern dijo que le aconsejó que no lo hiciera.

“Cuando estábamos juntos en el barco, hablamos de esto, y le rogué que no regresara”, le dijo a CNN. “Ella es una verdadera heroína y un ícono para mí, y ponerla de nuevo en peligro, donde podría ser arrestada, asesinada, torturada, ¿quién sabe qué más? Realmente no quisiera hacer eso, pero, al igual que nosotros, ella es una líder, y quiere estar ahí para su gente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.