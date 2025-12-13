Buscó a su hijo en la Zona Cero durante seis meses. 24 años después, el 11 de septiembre también acabó con su vida

Por Nic F. Anderson, CNN

El 11 de septiembre de 2001, cuando la segunda torre del World Trade Center se desplomó, el entonces jefe de batallón del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, James “Jim” Riches, corrió hacia la Zona Cero.

Su hijo mayor, Jimmy Jr., bombero asignado a la Ladder 114 en el vecindario de Sunset Park, en Brooklyn, estaba trabajando esa mañana con la Engine Company 4 cuando respondió a la emergencia en el bajo Manhattan.

Jimmy Jr. fue visto por última vez sacando a una mujer herida del vestíbulo de la Torre Norte.

En lugar de celebrar al día siguiente el cumpleaños número 30 de su hijo, Riches pasó los seis meses siguientes removiendo incansablemente acero retorcido y cenizas, poniendo en riesgo su propia seguridad, en busca del hijo que había seguido sus pasos. Jimmy Jr. fue uno de los 343 bomberos que murieron durante las labores en los atentados.

Cuando las torres y varios edificios cercanos colapsaron, una densa nube de polvo tóxico, gases y humo envolvió el bajo Manhattan y partes de Brooklyn, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Estaba allí todos los días buscando a su hijo”, dijo Richard Brower, teniente retirado del FDNY y expresidente de la Asociación de Oficiales de Bomberos Uniformados.

La búsqueda de Riches por encontrar a su hijo terminó en marzo de 2002, cuando el casco aplastado de Jimmy Jr. con el número Ladder 114 fue encontrado entre los escombros de donde alguna vez estuvo la Torre Norte. Su cuerpo fue descubierto cerca de allí.

24 años después, la exposición tóxica de aquellos meses de búsqueda también acabaría con la vida de Riches. Murió el Día de Acción de Gracias y se convirtió en uno de los más de 400 integrantes del FDNY que han fallecido por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Tenía 74 años.

Miles de bomberos, oficiales de bomberos, paramédicos y trabajadores de rescate más están luchando contra cánceres, enfermedades pulmonares, afecciones cardíacas, trastornos digestivos y otras enfermedades crónicas causadas por la inhalación de toxinas en la Zona Cero.

Riches dedicó dos décadas a luchar por justicia para los sobrevivientes del 11 de septiembre, las víctimas y sus familias.

Riches se unió al departamento de bomberos en 1977 y, con los años, se ganó el apodo de “Big Daddy” por tener siempre a uno de sus hijos a su lado.

Jimmy Jr., exoficial del Departamento de Policía de Nueva York, ingresó al FDNY en 1999. Sus tres hermanos menores, Timothy, Danny y Thomas, también se convertirían en bomberos.

Cuando el cuerpo de Jimmy Jr. fue encontrado en marzo de 2002, Riches llamó a sus hijos, incluido el capitán del Departamento de Bomberos de Nueva York Thomas Riches, que entonces tenía 17 años, y juntos sacaron a Jimmy Jr. del pozo de la Zona Cero, donde antes estaba la Torre Norte. Lo colocaron en una camilla envuelta en una bandera estadounidense mientras los trabajadores cercanos se alineaban para formar una procesión.

“Todos nos metimos ahí abajo, con nuestras manos y rodillas, y excavamos con las manos”, dijo Riches en entrevistas previas.

Incluso después de encontrar a su hijo, Riches regresó todos los días a la Zona Cero hasta que terminaron las labores de recuperación en mayo de 2002, con la esperanza de dar algo de paz a otras familias. Más de 2.900 personas murieron el 11 de septiembre y Riches estaba decidido a ayudar a recuperarlas a todas.

“Me quedé hasta el final y fue una tarea espantosa”, dijo Riches anteriormente, “y es bueno que Estados Unidos nunca olvide y siga adelante con esto, porque estas personas fueron héroes que fueron atacados en esta tierra y no merecen ser olvidados”.

“Mi hijo no va a volver. Sobre eso no hay consuelo”, dijo. “Pero, ¿sabes?, yo tengo un cementerio al cual ir. Hay miles de familias que no tienen ningún lugar al que acudir, y me rompe el corazón saber que este es su cementerio”.

Años después, Riches contaba que cada vez que pasaba por la zona se detenía, se persignaba y hacía una oración.

En los años siguientes, Riches vio cómo sus compañeros bomberos empezaban a enfermar, algunos tosían sangre y otros luchaban contra cánceres misteriosos y enfermedades pulmonares. Él ya había dado la voz de alarma, escrito cartas, hablado en reuniones sindicales y testificado ante los legisladores sobre la creciente crisis sanitaria entre los primeros respondientes del 11 de septiembre.

Riches se enfrentó a su propia emergencia médica en 2005. Tras meses de dificultades respiratorias, fue hospitalizado con síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS, por sus siglas en inglés), una condición potencialmente mortal que lo dejó en coma durante 16 días.

“Le dijeron a mi familia que moriría en cinco horas, que reunieran a todos. Y salí adelante, pero luego tuve síntomas similares a los de un derrame cerebral. Tuve que aprender a caminar, a hablar y a hacer todo de nuevo. Estoy vivo, gracias a Dios”, dijo a CNN en 2014.

Pero su capacidad pulmonar nunca volvió a ser la misma.

“Nunca lograba recuperar el aliento, ¿sabes? Y luchó contra todos esos pequeños problemas pulmonares y demás durante años”, dijo su hijo Thomas. “Puede que mucha gente no lo supiera, pero nosotros en casa sí lo sabíamos”.

Riches se retiró del departamento de bomberos en 2007 como subjefe, el rango más alto que puede alcanzar un bombero sin un nombramiento político, explicó Thomas.

Durante la mayor parte de su vida, Riches fue una figura imponente, tanto en la cancha de baloncesto de la Universidad Estatal de Iowa como en las ligas del FDNY y en sus carreras diarias junto al mar. Cuando Riches y sus hijos mayores jugaban juntos al baloncesto, según Thomas, eran “una fuerza imparable”.

Se convirtió en un férreo defensor de los oficiales de primeros auxilios, de las víctimas del 11 de septiembre y de sus familias, y llegó a presidir la organización Familias del 11-S y Padres de Bomberos y Víctimas del WTC.

Sus esfuerzos, junto con los de otros supervivientes y familiares, contribuyeron a la creación del Programa de Salud del World Trade Center y del Fondo de Compensación para las Víctimas del 11-S. Testificó ante el Congreso, se reunió con la administración Obama y viajó a Guantánamo para representar a las familias durante las audiencias contra los hombres acusados de conspirar en los atentados.

A nivel local, no dudó en alzar la voz y criticar públicamente al entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, por politizar la tragedia y por la falta de preparación de la ciudad, así como por el uso de equipos obsoletos, en particular radios de casi una década de antigüedad que impidieron que muchos bomberos escucharan llamadas de auxilio.

Cuando se inauguró el Museo Memorial del 11-S en 2014, Riches estuvo allí, no para celebrarlo, sino para denunciar lo que él denominó “una atracción turística generadora de ingresos”. A menudo hablaba públicamente de su desdén por el hecho de que se cobrara la entrada. El museo no proporciona fondos para apoyar a los supervivientes del 11 de septiembre ni a sus familias, ni contribuye a la investigación de enfermedades relacionadas con el World Trade Center. El museo se negó a comentar específicamente sobre el apoyo a las familias del 11 de septiembre.

La devoción de Riches por su familia y por sus compañeros bomberos fue legendaria.

“Para mí siempre fue una figura más grande que la vida”, dijo Thomas. Sin importar lo ocupado que estuviera con su trabajo o su activismo, siempre encontraba la forma de asistir a los partidos deportivos de sus hijos. Brower lo describió como “más grande que la vida” y como un hombre profundamente dedicado a su familia, y calificó a su esposa, Rita, como “una santa”.

El legado de Riches perdura en la calle Dyker Heights de Brooklyn, que lleva el nombre de su hijo, en las becas en honor a Jimmy Jr. y en las innumerables vidas que tocó con su labor de defensa. En realidad, nunca abandonó la Zona Cero, permaneció allí y dedicó el resto de su vida a apoyar a las familias del 11-S y a los bomberos enfermos.

Su funeral, celebrado el 1 de diciembre en la iglesia católica St. Patrick, en Bay Ridge, Brooklyn, congregó a multitudes que rodearon la manzana bajo la lluvia para rendirle homenaje.

“Fue abrumador escuchar todas las historias”, dijo Thomas. Bomberos de alto rango, incluidos algunos con cargos designados, le dijeron que admiraban a su padre.

“Eran personas a las que uno pensaba que todos admiraban”, contó Thomas. “Y me decían, no, él era quien marcaba el ejemplo y el tono para nosotros. Eso fue muy poderoso”.

Mientras Riches era sepultado, el sonido solemne de las gaitas resonó en las calles, en una despedida completa del FDNY para un hombre que nunca dejó de luchar por sus compañeros.

Más información sobre las enfermedades relacionadas con el World Trade Center y el Programa de Salud del WTC está disponible en el sitio web de los CDC.

