Dos soldados del Ejército de EE.UU. y un intérprete civil murieron en Siria

Dos soldados del Ejército de EE.UU. y un intérprete civil murieron en un ataque en Siria este sábado, según el Departamento de Defensa.

Otros tres resultaron heridos en el ataque, dijo Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, en un comunicado en X.

“El ataque ocurrió mientras los soldados realizaban un encuentro con líderes clave. Su misión era en apoyo de las continuas operaciones de lucha contra ISIS y contra el terrorismo en la región”, escribió Parnell, y agregó que los nombres de los fallecidos se mantenían en reserva hasta que se notificara a sus familiares.

El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que el atacante fue abatido por fuerzas aliadas.

“Que quede claro, si apuntas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu corta y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad”, escribió en X.

Según la agencia oficial de noticias SANA, los soldados estadounidenses fueron atacados mientras patrullaban conjuntamente con fuerzas sirias en el centro de Siria.

El tráfico en la autopista entre Deir Ezzor y Damasco fue detenido en relación con el incidente, y en un video se veían aviones de combate estadounidenses sobrevolando la zona.

“Los helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de al-Tanf después del tiroteo”, informó SANA. Al-Tanf es una base estadounidense en el este de Siria en la frontera con Iraq.

CNN se ha comunicado con el Comando Central de EE.UU. para obtener más información sobre el incidente, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

