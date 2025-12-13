Mujer vinculada a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca afirma que no ve a su hijo desde su detención por parte de ICE

Por Taylor Romine, CNN

Bruna Ferreira había salido corriendo de su casa en Massachusetts, con los cordones desatados, y se dirigía a recoger a su hijo de 11 años de la escuela cuando se le acercaron vehículos sin identificación y un “enjambre de personas”.

La mujer de 33 años, madre del sobrino de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue rodeada por agentes federales de inmigración que le pedían que confirmara su nombre, contó a Erin Burnett de CNN el viernes en una entrevista.

El arresto el 12 de noviembre cerca de Boston al principio parecía una parada de tráfico, pero le resultó extraño que los agentes ya parecían saber su nombre, reveló la joven nacida en Brasil.

“¿Cómo es posible que sepas quién soy y dónde vivo?”, preguntó Ferreira.

Mientras los agentes la llevaban al cercano Departamento de Policía de Revere para verificar su identidad, Ferreira comenzó a llamar a sus contactos de emergencia para asegurarse de que alguien acudiera a recoger a su hijo de la escuela.

“Comencé a entrar en pánico, tratando de ver si podía conseguir que alguien, un contacto de emergencia, alguien que me respondiera, que recogiera a Michael de la escuela”, comentó.

Ferreira estuvo comprometida con el padre de su hijo, Michael Leavitt, según declaró previamente a CNN su abogado, Todd Pomerleau. Michael Leavitt es hermano de Karoline Leavitt.

Un juez de inmigración ordenó su liberación del Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana en Basile a principios de esta semana.

Durante los 26 días que estuvo bajo custodia de inmigración, Ferreira fue llevada desde Massachusetts a instalaciones en otros cuatro estados antes de terminar en Louisiana, a más de 2.400 km de donde fue arrestada, asegura.

Agregó que una vez que llegó al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, Ferreira pudo “por la gracia de Dios” usar los minutos del teléfono de otra mujer para hacer una llamada y avisarle a su familia y a su abogado dónde estaba.

Ella no pudo hablar con su hijo durante su detención, donde conoció a muchas otras madres en su misma situación, y todas oraron unas por otras, lo que la ayudó a superar la “horrible situación”, según Ferreira.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

A principios de esta semana, la fianza de Ferreira se fijó en US$ 1.500 durante una audiencia, la cantidad más baja permitida por la ley, declaró Pomerleau. Su caso continuará en la corte de inmigración de Boston.

Ferreira todavía tendrá que “tener controles obligatorios periódicos con las autoridades de ICE para garantizar que cumple con los términos de su liberación”, informó el DHS en un comunicado después de que se le otorgó la fianza.

Ferreira llegó a Estados Unidos con 6 años y desde entonces ha estado intentando obtener su tarjeta de residencia permanente, según comentaron ella y Pomerleau.

Aunque el DHS ha afirmado repetidamente que Ferreira tiene antecedentes penales, ella lo niega, afirmando: “Ni siquiera tengo una multa de estacionamiento, y estoy muy orgullosa de ello”.

“﻿Estoy orgullosa de mi nombre y lo llevo como una insignia de honor”, apuntó la madre. “Y ahora mi hijo está sentado en algún lugar viendo cómo transmiten esto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Como cualquier niño, debe estar aterrorizado”.

Ferreira no ha podido ver a su hijo desde que regresó a Massachusetts porque está obligada a usar un monitor GPS, y el padre del niño no lo ha llevado a visitarla, declaró.

Toda esta situación “no tiene sentido”, se quejó Ferreira. “Intento comprender y tener fe en que hay una explicación lógica detrás de todo esto, pero no la hay. No soy la primera. Seguramente no seré la última. Miles de mujeres, familias y niños son separados a diario. ¿Dónde termina esto? ¿Cuándo termina?”

Ferreira no ha hablado con Karoline Leavitt, quien es la madrina de su hijo, desde que regresó a Massachusetts, aseguró.

Se dirigió a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca durante la entrevista con CNN.

“Eres madre”, expresó Ferreira. “Ahora eres madre. Y deberías saberlo. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera esto?”

Un portavoz del DHS le dijo previamente a CNN que Ferreira se encontraba ilegalmente en Estados Unidos tras haber vencido el plazo de una visa de turista que la obligaba a abandonar el país en junio de 1999. Ferreira es “una extranjera ilegal criminal de Brasil”, afirmó el DHS.

El abogado de Ferreira ha dicho que la declaración del DHS es inexacta.

Pomerleau comentó que la joven era una exbeneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga protección temporal contra la deportación a aquellos traídos a EE.UU. cuando eran niños, pero no pudo renovar su estatus hace unos años y ha estado tratando de obtener un permiso de residencia legal permanente.

Pomerleau explicó que su cliente es víctima de una “difamación falsa” y que la administración “la ha tildado de extranjera ilegal y delincuente”.

“Es una mujer con dos negocios. Es una madre soltera que paga sus impuestos y termina en una prisión privada en Louisiana. Es simplemente inadmisible lo que hacen a diario”, criticó el abogado.

