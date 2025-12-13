Una decisión clave de Trump se acerca: elegir al presidente de la Reserva Federal

Análisis por Zachary Wolf, CNN

El presidente Donald Trump enfrenta una decisión importante en los próximos meses cuando elija al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés).

Trump ha lamentado abiertamente su elección anterior, Jerome Powell, quien fue nombrado nuevamente como presidente de la junta por el presidente Joe Biden y cuyo mandato finaliza el 15 de mayo.

Es un comité de la Reserva Federal el que vota para subir o bajar las tasas de interés clave, lo que influye en los préstamos para cada persona y empresa del país.

Se supone que la Fed, como se le conoce, es una agencia independiente; los gobernadores son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, pero cumplen mandatos largos de 14 años para protegerlos de la política. El mandato del presidente es de cuatro años.

En una entrevista con el Wall Street Journal esta semana, Trump dijo que se inclina por nombrar al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, o al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. “Los dos Kevins”, los llamó. También reiteró su creencia de que el presidente de la Fed debería consultar al presidente sobre las decisiones de las tasas de interés.

Trump ha puesto a prueba la independencia de la Fed, y es un área donde la Corte Suprema ha advertido que no puede despedir a quien quiera.

Hablé con Matt Egan, reportero senior de CNN que cubre negocios y economía, sobre a quién podría elegir Trump y cómo podría reaccionar Wall Street.

Nuestra conversación, realizada por correo electrónico, está a continuación:

WOLF: Trump no habla mucho de Powell últimamente, ya sea porque la Fed ha estado bajando las tasas o porque se acerca el final de su mandato. ¿Qué sabemos sobre cuándo nombrará Trump a un reemplazo?

EGAN: El presidente Trump ha cambiado repetidamente el cronograma para nombrar un reemplazo de Powell, cuyo mandato como presidente no termina hasta mayo. A principios de este año, Trump insinuó intentar despedir a Powell, antes de retractarse. Quizás Trump se dio cuenta de que esto sería cruzar una línea roja con los inversionistas. Luego, Trump sugirió que podría nombrar un reemplazo el verano pasado. Más recientemente, Trump ha dicho que nombrará un reemplazo a principios de 2026, aunque dados los cambios mencionados, es posible que este cronograma vuelva a cambiar.

Una gran pregunta que persiste es si Powell decide quedarse en la poderosa Junta de Gobernadores de la Fed después de que expire su mandato. El presidente saliente de la Fed usualmente —pero no siempre— se va por completo cuando termina su tiempo al mando. Sin embargo, hay especulaciones de que Powell podría quedarse como gobernador (su mandato como gobernador no expira hasta enero de 2028) en un esfuerzo por preservar la independencia de la Fed. Curiosamente, Powell no ha respondido directamente cuando se le pregunta sobre sus planes. “No tengo nada nuevo que contarles sobre eso”, dijo Powell el miércoles cuando le pregunté en la conferencia de prensa.

WOLF: ¿Cuáles son los nombres principales que se están considerando? ¿Se piensa que querrá a un seguidor MAGA o a alguien con un perfil más tradicional en banca y academia?

EGAN: Se piensa que Trump quiere nombrar a alguien que comparta su preferencia por el dinero barato. A lo largo de los años, Trump no ha tenido reparos en abogar por tasas de interés míninas, incluso cuando la inflación persistente exige tasas más altas. Cuando Politico le preguntó si un recorte inmediato de tasas es una “prueba de fuego” para quien elegirá, Trump dijo “sí”. Independientemente de si a Trump le gustaría un presidente de la Fed alineado al MAGA, tiene que nominar a alguien que tenga las calificaciones para ser confirmado por el Senado de Estados Unidos. Así que eso limita mucho sus opciones.

El favorito para ser elegido por Trump para la Fed es Kevin Hassett, el economista conservador que presidió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y que actualmente se desempeña como director del Consejo Económico Nacional. Hassett ha abogado por tasas más bajas —incluso pidió un recorte de medio punto porcentual esta semana— y el mercado de predicciones Kalshi le da un 70 % de probabilidades de ser el elegido. No obstante, otros nombres que también están en consideración ya han demostrado que pueden ser confirmados por el Senado, incluyendo al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, cuyo suegro es el importante donador republicano Ronald Lauder. Otro candidato, el actual gobernador de la Fed, Christopher Waller, probablemente sería bien recibido por Wall Street y las empresas estadounidenses.

WOLF: Trump quiere más poder sobre la Fed, pero el presidente solo tiene un voto cuando se trata de subir o bajar las tasas. En última instancia, ¿cuánto poder tiene el presidente?

EGAN: El presidente de la Fed tiene un enorme poder. Es, posiblemente, uno de los cargos más poderosos del planeta. Sus palabras por sí solas pueden mover billones de dólares en los mercados financieros y, cuando hay una emergencia económica, el mundo mira al presidente de la Fed en busca de ayuda.

Sin embargo, el poder del presidente de la Fed está algo limitado por el hecho de que el banco central de Estados Unidos es una institución famosa por buscar consensos. Incluso el presidente de la Fed solo tiene un voto en el comité de 12 miembros que decide si subir o bajar las tasas. Quien reemplace a Powell no puede actuar unilateralmente para reducir las tasas a instancias de Trump. Necesitará credibilidad dentro de la Fed para construir apoyo para futuras decisiones.

WOLF: Trump ha dicho que espera que el próximo presidente de la Fed supervise múltiples recortes de tasas el próximo año, pero la Fed solo ha previsto un recorte hasta ahora. ¿Podemos esperar grandes resultados sin importar quién sea nominado?

EGAN: Sí. La Fed está cada vez más dividida. Y eso tiene sentido: está luchando en dos frentes, sin las herramientas necesarias para eso. Problema A: la inflación sigue siendo obstinadamente alta, un problema que normalmente requiere tasas estables o más altas. Problema B: el desempleo está aumentando y la contratación es débil, algo que requiere tasas más bajas.

Por ahora, Powell y compañía han decidido que el desempleo es la mayor amenaza. Por eso la Fed bajó las tasas esta semana por tercera reunión consecutiva. No obstante, esta fue una decisión inusualmente reñida. Tres funcionarios de la Fed se opusieron al impulso de Powell de recortar las tasas esta semana, el mayor número de disensiones desde 2019.

WOLF: Sabemos lo que Trump quiere de la Fed. ¿Qué quieren los inversionistas de Wall Street?

EGAN: Depende de a quién le preguntes. El mercado de valores es famoso por ser volátil. Los operadores de corto plazo adoran los recortes de tasas porque hacen que las acciones sean más atractivas y aumentan la confianza. Así que, en cierto modo, podrían preferir a un candidato muy moderado que favorezca tasas ultrabajas.

Pero a mediano y largo plazo, los inversionistas de Wall Street quieren estabilidad y credibilidad al frente de la Fed. Quieren a alguien que pueda apagar el próximo incendio, evitando que un susto financiero se convierta en una crisis total. El verdadero riesgo es que Trump elija a alguien en quien el mercado de bonos no confíe para luchar contra la inflación, lo que haría subir las tasas de interés a largo plazo que determinan el costo de las hipotecas y muchos otros préstamos.

Eso sería un problema para la Casa Blanca, Wall Street y la economía real.

WOLF: Con la notable excepción de Janet Yellen, quien fue nombrada por Obama y luego trabajó en el Gobierno de Biden, todos los recientes presidentes de la Fed desde Paul Volcker, en 1979, han sido nombrados por un presidente de un partido y vueltos a nombrar por un presidente del otro partido. Eso incluye a Powell, quien fue nombrado por Trump en su primer mandato. ¿Qué tan importante es ese bipartidismo para el cargo?

EGAN: Es útil porque refuerza la idea de que la Fed no está al servicio de un partido u otro. Y eso puede ayudar al público, a los inversionistas y a los directores ejecutivos a confiar en que la Fed está haciendo lo correcto para la economía, y no tomando decisiones basadas en el calendario político. Algunos, en 2017-2018, incluso argumentaron que Trump debería haber mantenido a Yellen, quien compartía su preferencia por las tasas bajas.

