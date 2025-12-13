Vuelo de United a Tokio regresa a Dulles tras perder potencia en motor y generar incendio en vegetación cercana a la pista

Por Alaa Elassar, CNN

El vuelo 803 de United Airlines perdió potencia en un motor y encendió algo de maleza alrededor de la pista mientras despegaba del Aeropuerto Dulles la tarde de este sábado, según portavoces de United y de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington.

“El fuego fue extinguido y el vuelo regresó a Dulles, aterrizando de manera segura alrededor de la 1:30 p.m., cuando fue revisado por los bomberos que atendieron la emergencia del aeropuerto”, dijo Emily McGee, portavoz de la autoridad aeroportuaria.

El vuelo transportaba a 275 pasajeros y 15 miembros de la tripulación, dijo el portavoz de United a CNN en un comunicado. No se reportaron heridos, según United.

El Boeing 777 estaba en ruta desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles hacia el Aeropuerto Haneda de Tokio, según United Airlines. Los datos de FlightAware indican que el mismo avión vuela regularmente entre las dos ciudades.

Se observó que la aeronave liberaba combustible sobre Dale City, Virginia, a unas 39 millas (unos 62 kms) del aeropuerto, antes de realizar un aterrizaje de emergencia, según un video captado por un residente en tierra.

El audio de las transmisiones en vivo del control de tráfico aéreo captura a los controladores coordinando el regreso de la aeronave a Washington Dulles, incluyendo discusiones que indican que la tripulación estaba liberando combustible como parte de los procedimientos de emergencia. En las grabaciones, los controladores autorizan el vuelo para virar de regreso hacia el aeropuerto y se preparan para un aterrizaje de emergencia a medida que se alerta al personal de tierra.

United dijo que cerró temporalmente una sala United Club en Dulles, utilizándola como centro para ayudar a los pasajeros a llegar a sus destinos.

“Estamos programando una aeronave diferente para continuar este vuelo más tarde el sábado”, dijo el portavoz de United.

Sharif Paget y Graham Hurley, de CNN, contribuyeron a este informe.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional

