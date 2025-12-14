Aumenta el premio mayor del Powerball: US$ 1.100 millones en juego tras quedar vacante el sábado

Por Toni Odejimi

El premio mayor de Powerball continúa creciendo y alcanzó un estimado de $1.100 millones después de que no hubo grandes ganadores en el sorteo del sábado por la noche.

Los números ganadores del sábado fueron 1, 28, 31, 57, 58, con un Powerball adicional de 16.

Aunque el premio gordo continúa en ascenso, el sorteo más reciente de Powerball sí dejó ganadores millonarios: dos afortunados boletos se repartieron US$ 2 millones cada uno. Según la lotería, estos dos grandes premios secundarios fueron vendidos en Carolina del Norte y Pensilvania, demostrando que, incluso sin acertar el bote principal, aún es posible obtener ganancias significativas.

El próximo sorteo del Powerball será este lunes por la noche.

Se trata del segundo premio mayor que alcanza al menos los US$ 1.000 millones este año. Dos ganadores, en Texas y Missouri, se repartieron el premio de US$ 1.787 millones de del Powerball en septiembre. Ese fue el segundo premio mayor más grande en la historia de la lotería de EE.UU.; el más grande registrado, con un premio de US$ 2.040 millones, se ganó en 2022.

Los premios de mil millones de dólares solo se han dado en Estados Unidos durante la última década, y el primero se otorgó en 2016 con un valor de US$ 1.586 millones.

Que los ganadores reciban realmente el valor anunciado del premio mayor depende de cómo decidan cobrarlo. Los US$ 1.000 millones ofrecidos en el sorteo del sábado solo se habrían pagado si el ganador hubiera optado por 30 pagos escalonados —que las loterías ofrecen a través de una anualidad que tiene en cuenta los intereses— a lo largo de 29 años.

De lo contrario, el ganador podría optar por una suma global que represente el importe real del premio acumulado el día del sorteo, que para el este lunes se estima en US$ 503,4 millones.

Ambas cifras son antes de impuestos. La mayoría de los ganadores del bote del Powerball y Mega Millions suelen optar por el pago único.

