Muere el director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, informó su familia, y la Policía investiga un aparente homicidio

Por Josh Campbell, CNN

Un portavoz de la familia Reiner dijo el domingo por la noche que Michele y Rob Reiner han fallecido, describiendo la pérdida como “trágica” y pidiendo privacidad mientras los familiares están de luto.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner.

Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dijo el portavoz en un comunicado.

No se disponía de más detalles de inmediato.

CNN reportó previamente que Detectives de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) están en el lugar y llevan a cabo una investigación en una dirección asociada con el director de Hollywood Rob Reiner, según informó a CNN una fuente policial.

La División de Robos y Homicidios de LAPD está a cargo de la situación, dijo a CNN un portavoz de LAPD.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a las 3:38 p.m. a una emergencia médica en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue y encontró a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años muertos, según un portavoz. Reiner tiene 78 años.

Rob Reiner como actor y director abarcó varios géneros. Su obra incluye desde comedias de culto como “The Princess Bride” hasta el drama legal nominado al Oscar “A Few Good Men”.

Su papel revelación fue como yerno de Archie y Edith Bunker en la serie de televisión “All in the Family”, un papel por el que ganó dos premios Emmy en la década de 1970. Su personaje, Mike Stivic, solía verse discutiendo con su suegro conservador en este innovador programa, que a menudo abordaba temas políticos y sociales a través de la comedia.

Aunque continuó actuando —este año tuvo un papel en la cuarta temporada de “The Bear” de FX—, Reiner pasó detrás de cámaras en la década de 1980, haciendo su debut como director con “This Is Spinal Tap”, una comedia musical que prácticamente inventó el género del documental falso. Lanzó una secuela en septiembre.

Reiner nació en 1947 en el Bronx, Nueva York. Sus padres son Estelle y Carl Reiner, el escritor, actor, director y productor cuyos numerosos créditos a lo largo de décadas incluyen “The Dick Van Dyke Show” y “The 2000 Year Old Man”.

La representante Nancy Pelosi calificó la noticia de un “asalto mortal” contra el director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michelle, como “devastadora”. “Es difícil pensar en alguien más extraordinario y excelente en cada campo y esfuerzo que emprendieron”, dijo la expresidenta de la Cámara en una publicación en X.

Pelosi dijo que Reiner “se preocupaba profundamente por las personas y lo demostraba en sus actividades cívicas”, incluyendo su apoyo a la iniciativa First 5 para el desarrollo infantil temprano y su activismo contra la Propuesta 8 de California, una propuesta para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Elex Michaelson, Hanna Park y Lex Harvey, de CNN.