La generación Z impulsa la venta de discos de vinilo, pero la razón no es solo el sonido

Por Auzinea Bacon

Los discos de vinilo están experimentando un notable resurgimiento en el mercado, una tendencia que va más allá de los audiófilos tradicionales o la nostalgia de la generación del baby boom. Contrario a lo que se podría pensar, son los jóvenes coleccionistas de la generación Z quienes están redefiniendo el consumo, impulsando estas ventas como un fenómeno que combina música y objetos de decoración.

La generación Z desempeña un papel importante en el resurgimiento de las ventas de vinilos, que han crecido una media del 18 % anual en los últimos cinco años. Alrededor del 60 % de la generación Z afirma comprar discos, según el informe Audio Tech Lifestyles de Futuresource Consulting.

Pero la generación Z no compra discos necesariamente por su sonido único. Alrededor del 40 % de los compradores de discos en Estados Unidos no tienen tocadiscos, según señaló James Duvall, analista principal y director de entretenimiento de Futuresource Consulting.

El 56 % de los seguidores de la generación Z prefiere el vinilo por su estética, mientras que el 37 % lo usa como decoración para el hogar, según una encuesta de Vinyl Alliance. Es parte de lo que Jared Watson, profesor adjunto de marketing en la Universidad de Nueva York, llama “consumo simbólico”.

“Podría demostrar que eres un gran admirador o que aprecias más al artista”, señaló, y añadió que los álbumes son “arte asequible”.

El resurgimiento del vinilo se puede atribuir en gran medida a Taylor Swift, quien ha promocionado sus álbumes como objetos de colección artísticos, incluyendo en ocasiones canciones adicionales, pósters o poemas para sus fieles seguidores.

Y cada una de sus variantes es “una pieza diferente de la historia” que ella cura, lo que ha “elevado el listón para todos”, como las cantantes Lana Del Rey y Olivia Rodrigo, dijo Jeffrey Smith, vicepresidente de marketing de Discogs.com, una base de datos y mercado para música en formato físico.

Cinco de los álbumes de Swift se encontraban entre los 10 álbumes de vinilo más vendidos el año pasado en Estados Unidos, según el informe de 2024 del grupo de análisis del sector del entretenimiento Luminate.

Entre ellos se incluyen “The Tortured Poets Department”, que vendió 1,48 millones de copias, según Luminate, y “Midnights”, que vendió 188.000 copias. Actualmente, Swift vende cuatro variantes de “Midnights” en su página web estadounidense. Cuando se juntan las contraportadas de las cuatro, forman la esfera de un reloj.

Erin Davila, una joven de 28 años de Orlando, Florida, dijo que tal vez compre una variante de Swift, pero que en última instancia prefiere los discos con la portada tradicional.

Davila comenzó a coleccionar discos en el instituto, cuando coleccionar era muy popular en la red social Tumblr.

“El disco físico era casi como un trofeo de toda la música que te gusta, ahí en tu estantería”, dijo.

Davila ha programado alarmas para los lanzamientos en vinilo de Swift, Sabrina Carpenter y Kacey Musgraves, mientras que su marido, Peyton, ha programado una alarma para el lanzamiento en vinilo de The Weeknd. Su colección combinada suma casi 1.000 discos.

Los Davila son unos de esos jóvenes adultos que publican en las redes sociales para compartir su colección de vinilos y la rotación de discos que cuelgan de su pared.

Dexter Phuong, un creador de contenido y coordinador de redes sociales de 25 años de Carolina del Norte, también utiliza vinilos como decoración de pared, cambiando los álbumes según la temporada. Durante el otoño, puede colocar “Red” de Swift o una variante de Phoebe Bridgers que se adapte a la estética naranja y verde de la temporada.

Phuong dice que tiene casi todos los vinilos de Lana Del Rey, incluidas unas diez variantes de su último álbum.

“En realidad, no escucho mucho las variantes, a menos que incluyan una canción extra”, declaró a la CNN. “Normalmente las guardo como obras de arte”.

Los zoomers disfrutan de pequeños caprichos, ya sea un café con leche caro, ropa o una entrada para un concierto, según Watson, de la Universidad de Nueva York. Esto se debe en gran medida a que los hitos importantes, como comprar una casa o casarse, se han retrasado, por lo que los adultos jóvenes buscan gratificación en otros ámbitos, afirmó.

“Existe la idea de decir: ¿Por qué no podemos darnos un capricho hoy con premios más pequeños? Ahí es donde vemos un aumento en el mercado de los objetos de colección”, afirmó.

Algunos dedican más tiempo a comparar precios de distintos vendedores o compran cada vez más en tiendas de discos locales en busca de la mejor oferta. Una tienda de discos local podría ahorrarles el precio de venta al público de un disco de vinilo, que ronda los US$ 33 en promedio, pero que puede llegar a alcanzar los US$ 70 en el caso de las ediciones limitadas.

Entre ellos se encuentra Tony Baker, un joven de 27 años de Orlando, que afirma que comprará cualquier disco por el precio adecuado y “ya pensará en el resto más adelante”. Ha comprado el álbum homónimo de Toni Braxton por US$ 100, que es lo máximo que está dispuesto a pagar por ahora.

Baker publicó recientemente en TikTok una colección de vinilos con más de 20 álbumes, con precios que alcanzan los US$ 42.

Según Smith, de Discogs, un disco en perfecto estado se vende en la página web por una media de US$ 15, un 45 % menos que el precio de venta al público.

“Entrar, comprar un disco y rebuscar en el mercado hasta encontrar algo con un descuento superior al 70 % puede ser una buena ganacia”, afirmó Smith.

Independientemente de si reproducen el disco o no, Watson afirma que la generación Z tiende a encontrar un valor sentimental en los discos de segunda mano, que tienen la “esencia” de haber pertenecido a alguien anteriormente, además del beneficio medioambiental de evitar el consumo excesivo.

Peyton Davila, el coleccionista de vinilos de Orlando, comparó la compra de discos en tiendas locales por tan solo US$ 5 con la compra de ropa de segunda mano.

“Simplemente estás siendo más sostenible y no contribuyendo al exceso que tenemos de estos álbumes que se editan en exceso”, dijo.

