Mapa de resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 2025: dónde ganan Kast y Jara

Chile eligió a José Antonio Kast como su presidente electo, tras reunir el apoyo de toda la derecha. Derrotó en segunda vuelta a Jeannette Jara, quien no pudo superar la baja aprobación del Gobierno de Gabriel Boric.

Analistas indican que Kast capitalizó el descontento y la demanda de orden.

The-CNN-Wire

