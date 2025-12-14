Skip to Content
CNN - Spanish

Mapa de resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 2025: dónde ganan Kast y Jara

By
Published 2:27 PM

CNN Español

Chile eligió a José Antonio Kast como su presidente electo, tras reunir el apoyo de toda la derecha. Derrotó en segunda vuelta a Jeannette Jara, quien no pudo superar la baja aprobación del Gobierno de Gabriel Boric.

Analistas indican que Kast capitalizó el descontento y la demanda de orden.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.