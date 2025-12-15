Condenan a Brian Walshe por el asesinato de su esposa

Por Lauren del Valle, CNN

Un jurado en Dedham, Massachusetts, condenó a Brian Walshe por asesinato por la muerte de su esposa, Ana Walshe, en enero de 2023. El panel deliberó durante aproximadamente seis horas antes de emitir su fallo.

Se espera que Walshe sea condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena obligatoria por asesinato intencional en Massachusetts.

Antes del juicio, Walshe se declaró culpable de engañar a la policía y de deshacerse ilegalmente del cuerpo de su esposa, por lo que se espera que enfrente una pena de prisión adicional por estas condenas.

Al haber sido condenado por asesinato, Walshe ahora enfrenta hasta 20 años por engañar a la policía, un agravante derivado de la condena por asesinato.

Walshe podría ser condenado a otros tres años por declararse culpable de traslado ilegal de un cuerpo.

A Walshe lo acusaron de asesinar a su esposa, Ana Walshe, el 1 de enero de 2023, horas después de celebrar el Año Nuevo y con sus tres hijos pequeños aún en casa. La fiscalía afirma que Walshe desmembró su cuerpo y lo arrojó a contenedores de basura cerca de su casa en Cohasset, Massachusetts.

Walshe niega haber asesinado a su esposa, y sus abogados afirman que la encontró inexplicablemente muerta en su cama esa mañana.

La desaparición de Ana Walshe no fue reportada hasta el 4 de enero de 2023, cuando Brian Walshe llamó a su empleador en la ciudad de Washington, donde trabajaba y vivía a tiempo parcial. Walshe declaró a los investigadores que no había visto a su esposa desde el día de Año Nuevo, cuando, según él, ella salió alrededor de las 6:00 a. m. para regresar a la capital para atender una emergencia laboral.

La fiscalía citó a unos 50 testigos durante ocho días, incluyendo a dos amigos cercanos de Ana y otras personas que describieron sus interacciones con ella en los últimos días de su vida. Walshe finalmente decidió no testificar, y la defensa concluyó su alegato sin presentar ninguna prueba.

