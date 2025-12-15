Nick Reiner es arrestado como sospechoso por el homicidio de sus padres, confirma el jefe de Policía de Los Ángeles

Por Cheri Mossburg, Holly Yan, Sandra Gonzalez, TuAnh Dam, Danya Gainor y Andy Rose, CNN

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner, ha sido arrestado como sospechoso por el homicidio de sus padres, confirmó el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles este lunes por la mañana.

“Nuestra división de robos y homicidios está a cargo de la investigación. Trabajaron durante toda la noche y lograron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso”, dijo el jefe de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

“Posteriormente fue fichado y se le fijó una fianza de US$ 4 millones”, agregó McDonnell.

McDonnell se negó a dar más detalles sobre la investigación.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió el domingo a las 3:38 p.m. a una emergencia médica en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la avenida South Chadbourne, donde encontró a un hombre, de 78 años, y a una mujer, de 68 años, muertos, de acuerdo con un portavoz.

Posteriormente, detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar e iniciaron una investigación. La División de Robos y Homicidios de LAPD está a cargo del caso, según confirmó un portavoz policial a CNN.

Robert Reiner, el célebre actor, director y productor, fue encontrado muerto junto a su esposa Michele en su casa de Los Ángeles, el domingo, según informó un portavoz de la familia Reiner. El cineasta tenía 78 años.

“Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista”, declaró Kathy Bates a través de un representante.

Reiner saltó al estrellato interpretando al yerno de Archie y Edith Bunker en la exitosa serie de los años setenta “All in the Family”, antes de crear una obra diversa y de gran éxito, que incluye clásicos como “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” y “The Princess Bride”. Consolidó su prestigio como director principal con “When Harry Met Sally…”, “Misery” y “A Few Good Men”, que recibió cuatro nominaciones al Oscar.

Nació en 1947, en el Bronx, Nueva York, hijo de Estelle y Carl Reiner, guionista, actor, director y productor, cuyos créditos incluyen “The Dick Van Dyke Show” y “The 2000 Year Old Man”.

The-CNN-Wire

