Dos tiroteos masivos, separados por muchas zonas horarias, sacuden comunidades y exponen tensiones políticas

Alrededor de las 4:20 p.m. de un frío sábado en Rhode Island, un mensaje de la Universidad de Brown apareció en los teléfonos celulares de todo el campus: todos debían correr o buscar refugio debido a un atacante activo.

Horas después, el horror estalló de nuevo, al otro lado del mundo, cuando dos hombres armados dispararon contra una celebración de Janucá en la icónica playa de Bondi Beach en Sydney.

En Brown, dos estudiantes murieron y otros nueve resultaron heridos. Al menos 15 personas murieron en Bondi Beach y más de tres decenas permanecen hospitalizadas.

Hay poco, circunstancialmente, que vincule estos hechos atroces.

Ambos incluyeron los rituales ya habituales de los tiroteos masivos, como imágenes temblorosas de teléfonos celulares de personas huyendo por sus vidas. Y dos comunidades quedaron destrozadas por la misma realidad incomprensible: la muerte que llegó de repente para personas que fueron abatidas mientras realizaban su vida cotidiana.

En Rhode Island, los estudiantes se presentaban para un examen final. Dos víctimas ya nunca volverán a casa para las fiestas. En Sydney, los fallecidos murieron en una templada tarde en la playa.

Fueron víctimas de una maldición moderna.

La violencia repentina y pública puede estallar en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quién no ha estado en una multitud o en un gran evento y no ha sentido un escalofrío de miedo ante la vulnerabilidad a un ataque terrorista o un tiroteo masivo?

Los ataques en Sydney y en la Universidad de Brown tienen otra cosa en común: ambos se vieron rápidamente envueltos en la política de una época amarga y dividida, ya que los partidarios los interpretaron a través del prisma de su propia ideología y disputas.

Bondi Beach es un arquetipo de la vida en Australia, con sus piscinas de agua de mar, sol, arena, surfistas y restaurantes. Pero su leyenda ahora quedará para siempre manchada de sangre.

“La reunión en Bondi Beach se suponía que sería un día de alegría, anunciada como un evento junto a un parque infantil, con pintura de caras, helados y juegos para niños. En cambio, se convirtió en el sitio de una violencia indescriptible dirigida a los judíos”, dijo Bend the Arc, una organización estadounidense de judíos y aliados, en un comunicado.

“En esta primera noche y en cada noche de Janucá, los judíos de todo el mundo recordarán este horror, proyectando una sombra sobre nuestras propias celebraciones. Nadie debería sentirse atemorizado al practicar sus tradiciones judías”.

El ataque, perpetrado por un padre y su hijo, subrayó una realidad alarmante: los judíos no pueden asumir que están seguros en ningún lugar. Una ola creciente de antisemitismo ha provocado asesinatos de alto perfil en la ciudad de Washington; Manchester, Inglaterra; y Pittsburgh, Pensilvania.

La masacre en Sydney estaba en la mente de muchos asistentes a la ceremonia nacional de encendido de la menorá en Washington el domingo. Allison Groff dijo que se enteró del ataque por su hermano, que había estado en otra parte de Sydney. “Ser judío te hace sentir vulnerable”, dijo Groff.

Esa vulnerabilidad solo ha aumentado tras el ataque contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023 y después de la posterior ofensiva israelí en Gaza dirigida contra Hamas. Durante años, muchos gobiernos occidentales negaron el aumento del antisemitismo. Esa ya no es una posición sostenible.

Jonathan Greenblatt, CEO de la Liga Antidifamación, dijo el domingo a Fredricka Whitfield de CNN que los judíos están tambaleándose tras años de ataques e intimidación. “Nunca se pueden construir muros lo suficientemente altos”, dijo, haciendo un llamado a los líderes políticos para que se pronuncien contra la incitación.

En la Europa del siglo XX, el legado de dos guerras mundiales que mataron a millones era palpable. Era difícil creer que el antisemitismo volvería a convertirse en un flagelo global. Pero a medida que los últimos sobrevivientes de los campos de exterminio nazis desaparecen, las lecciones de la historia están siendo olvidadas.

El ataque en Australia renovará el intenso escrutinio sobre las enormes manifestaciones globales en solidaridad con las decenas de miles de palestinos en Gaza que han muerto durante la ofensiva israelí contra Hamas. El cántico “globalizar la intifada” se ha convertido en el epítome de los aspectos más radicales del movimiento pro-Palestina. Este último ataque antisemita subraya por qué algunos judíos lo interpretan como una amenaza.

Las consecuencias políticas del ataque en Sydney ya están abriendo nuevas divisiones.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó este lunes temprano el ataque en Bondi calificándolo de “simplemente imposible de racionalizar y comprender”.

Pero el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, culpó el domingo a Australia por hacer muy poco para reconocer el antisemitismo e insinuó que la política exterior del Gobierno de Canberra y sus aliados había facilitado el ataque. Recordó cómo le había dicho a Albanese en una carta en agosto que “su llamado a un Estado palestino aviva el fuego antisemita. Premia a los terroristas de Hamas. Envalentona a quienes amenazan a los judíos australianos y fomenta el odio a los judíos que ahora acecha sus calles”.

Los aliados occidentales de Estados Unidos, que han reconocido un Estado palestino que solo existe en las aspiraciones de sus posibles ciudadanos, rechazan la idea de que su crítica a la política israelí fomente el antisemitismo. Los críticos de Netanyahu argumentan que su bloqueo al camino hacia un Estado palestino fomentó condiciones para el extremismo en los territorios ocupados y protestas antiisraelíes que están transformando la política occidental.

Los críticos de Israel, que incluyen a muchos de sus antiguos aliados, condenan fervientemente la violencia y la intimidación contra los judíos, pero rechazan la idea de que criticar a Israel sea equivalente al antisemitismo.

La Universidad de Brown se ha sumado a una trágica lista de lugares cuyos nombres evocan el terror de los tiroteos masivos: la escuela primaria Sandy Hook; Uvalde, Texas; el club nocturno Pulse en Orlando, Florida; Virginia Tech; y la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

La masacre del sábado fue el ejemplo más reciente de la impactante violencia pública que ha sacudido a Estados Unidos en los últimos 18 meses, incluyendo dos intentos de magnicidio contra el entonces candidato presidencial Donald Trump; el asesinato del líder de Turning Point USA, Charlie Kirk; el asesinato de la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, Mark; y un ataque con bomba incendiaria a la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien es judío.

La violencia llevó a políticos de ambos partidos a acusar a sus adversarios de incitación. La representante rebelde MAGA Marjorie Taylor Greene ha acusado a Trump de provocar amenazas de muerte contra su familia con sus ataques retóricos después de que ella rompiera con él en varios temas clave. Y los republicanos afirman que la caracterización de algunos demócratas del presidente como un fascista lo pone en peligro.

El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, generó controversia en su respuesta a los tiroteos en la Universidad de Brown en el programa “State of the Union” de CNN el domingo. Dijo que Trump estaba “restaurando los derechos de armas a delincuentes y personas que han perdido la capacidad de comprar armas”.

“Eliminó la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca y ha dejado de financiar subvenciones para la salud mental y subvenciones comunitarias contra la violencia armada que republicanos y demócratas apoyaron en esa ley de 2022”, dijo Murphy. “Así que ha estado involucrado en una campaña bastante deliberada para tratar de hacer que la violencia sea más probable en este país, y creo que, lamentablemente, verán los resultados de eso en las calles de Estados Unidos”.

Pero el senador republicano Bill Cassidy, de Louisiana, argumentó que Murphy estaba hablando demasiado pronto. “No quiero menospreciar lo que dijo el senador Murphy, pero sí creo que, si ocurre algo malo, lo primero en la lista es culpar al presidente Trump”, dijo Cassidy. “Averigüemos cuáles son los hechos. Veamos qué está pasando realmente”.

La política sobre la violencia armada está estancada. Y se repiten las rutinas habituales tras un tiroteo. Trump y los republicanos ofrecieron oraciones por las víctimas. Algunos demócratas exigieron un mayor control de armas. Y todos reflexionaron sobre el desarraigo emocional, mental y social que puede convertir a jóvenes en asesinos.

Y casi tan pronto como se supo del tiroteo en Sydney, las redes sociales se llenaron de estadounidenses buscando una oportunidad política. Algunos argumentaron falsamente que esto desacredita el argumento frecuente de los defensores del control de armas de que las estrictas restricciones de Australia significan que el país no sufre masacres tan a menudo como Estados Unidos.

Pero dos ciudades, en lados opuestos del mundo, estaban unidas en el duelo. Australia lloraba a víctimas como un querido rabino y una niña de 10 años. Y una generación de jóvenes estadounidenses, criada con simulacros de tiroteos masivos, se preguntaba si alguna vez estarían seguros en el campus.

En un momento de sinergia emocional con Sydney el domingo por la noche, uno de los primeros eventos públicos en Providence, Rhode Island, tras el tiroteo en Brown, fue una ceremonia de encendido de la menorá.

“Si podemos unirnos… y aportar un poco de luz esta noche, no hay nada mejor que podamos hacer como comunidad”, dijo el alcalde de la ciudad, Brett Smiley.

