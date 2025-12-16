El Gobierno de Trump amplía a 39 la lista de países con prohibición de viaje a EE.UU.

Por Aleena Fayaz, CNN

El Gobierno de Trump amplió este martes su lista de países con restricciones totales o parciales de viaje a EE.UU. Tras una nueva proclama de la Casa Blanca, la lista pasó de 19 a 39 países.

CNN informó previamente que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendó al Gobierno una ampliación de la lista a entre 30 y 32 países.

Los ciudadanos de los países en la lista enfrentan restricciones para viajar a Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que los países enumerados demuestran “deficiencias graves en la revisión, evaluación y el intercambio de información”.

“Los 39 países con restricciones totales o parciales incluyen Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Venezuela, Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe”. La proclama también aplica limitaciones de viaje a individuos que posean documentos de viaje emitidos por el Gobierno Autónomo Palestino. Además, levanta una prohibición de visas de no inmigrante para ciudadanos de Turkmenistán, “mientras que aún mantiene suspendida la entrada para los nacionales turcomanos”.

Cabe recordar que la expansión oficial en la lista se produce después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump intensificara su ofensiva contra la inmigración ilegal tras el tiroteo en Washington que mató a un miembro de la Guardia Nacional y dejó a otro gravemente herido.

El sospechoso del tiroteo, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano que anteriormente trabajó con Estados Unidos en Afganistán, se reasentó en el estado de Washington durante el Gobierno de Joe Biden y luego recibió asilo en el Gobierno de Trump.

