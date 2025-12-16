Junior de Barranquilla es el nuevo campeón del fútbol de Colombia

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Colombia tiene nuevo campeón. Junior de Barranquilla superó en el marcador global por 4 goles a 0 a Deportes Tolima en la final del torneo Clausura 2025, para coronarse como nuevo monarca del balompié colombiano.

Así como en la ida fue fundamental el ariete José Enamorado al marcar un triplete, en la vuelta volvió a ser determinante al anotar el tanto que terminó de sellar el título para “El Tiburón”, a los 17 minutos de la primera mitad.

Este es el undécimo título liguero del equipo costeño, que totaliza 15 diademas si se le suman las dos Copas Colombia, y dos Superligas conquistadas en el pasado.

