La tasa de desempleo alcanzó en noviembre su máximo en cuatro años

El mercado laboral estadounidense se volvió aún más restrictivo en noviembre.

El desempleo alcanzó su máximo en cuatro años, el 4,6 % en noviembre, y la economía creó 64.000 empleos, según mostraron nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), este martes.

El aumento del empleo del mes pasado, que superó las expectativas, se produjo tras una pérdida de 105.000 puestos de trabajo en octubre, según un informe de empleo que fue uno de los más atípicos de la historia reciente.

Es que el cierre del Gobierno federal, el más largo de la historia, ensombreció este importante indicador económico. Las agencias estadísticas permanecieron prácticamente inactivas desde el 1 de octubre hasta el 12 de noviembre y no pudieron recopilar, procesar ni analizar datos. Por lo tanto, la BLS no publicó un informe de empleo independiente para octubre.

Además, por primera vez en casi 80 años, no se publicó la tasa de desempleo de octubre debido a la falta de recopilación de datos durante el cierre del gobierno.

El informe de noviembre no solo se retrasó respecto a su fecha de publicación original del 5 de diciembre, sino que también incluyó los datos parciales que se pudieron recopilar para octubre.

Los economistas esperaban un aumento neto de 40.000 puestos de trabajo en noviembre y que la tasa de desempleo se mantuviera sin cambios con respecto a la tasa de septiembre, del 4,4 %, según FactSet.

El informe de noviembre sirvió para ponerse al día, con datos parciales de octubre que se pudieron recopilar de empresas y otras entidades.

El informe mensual del mercado laboral de la BLS se elabora a partir de dos encuestas sólidas: una a empresas y otra a hogares. Las respuestas de la encuesta a empresas se envían principalmente por vía electrónica, mientras que las encuestas a hogares se realizan en su mayoría de forma presencial y por teléfono.

Sin embargo, esta última encuesta no pudo realizarse, lo que significa que no se pudieron recopilar los datos de la fuerza laboral ni calcular la tasa de desempleo.

El informe del martes contenía numerosas notas técnicas de la BLS sobre los efectos conocidos y desconocidos del cierre del Gobierno. En pocas palabras: los datos de la encuesta a hogares de noviembre requirieron cálculos más complejos, lo que podría afectar su fiabilidad; y los datos de las empresas son posiblemente más precisos, ya que las tasas de respuesta aumentaron durante el período de recopilación ampliado.

La BLS señaló que las cifras generales de nóminas de octubre y noviembre no se vieron distorsionadas por los cientos de miles de trabajadores federales con licencia sin sueldo. Estos trabajadores finalmente recibieron su salario, por lo que se contabilizaron como empleados.

Sin embargo, el recuento de empleo de octubre ya presentaba ciertas salvedades: la considerable pérdida total de empleo se debió por completo a los recortes de personal en la administración federal implementados por el Gobierno de Trump meses atrás.

A principios de año, la iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración redujo drásticamente el presupuesto de las agencias federales y, en consecuencia, eliminó puestos de trabajo. Entre estas medidas se incluyeron renuncias voluntarias con fecha efectiva del 30 de septiembre.

Por lo tanto, los datos de empleo de octubre muestran que el Gobierno federal eliminó 162.000 puestos de trabajo, una importante pérdida puntual que influyó negativamente en las cifras generales del mes.

A pesar del revuelo, el informe de empleo del martes presentó un panorama de un mercado laboral estancado en el mejor de los casos.

Además de los datos parciales de octubre, el informe del martes incluyó revisiones para septiembre y agosto. Las ganancias mensuales de septiembre se revisaron a la baja en 11.000, quedando en 108.000, mientras que la pérdida de empleos en agosto se profundizó a 26.000, frente a los 4.000 reportados anteriormente.

A falta de un mes para finalizar el año, el mercado laboral estadounidense se encamina a su año de menor creación de empleo desde las pérdidas de 2020 y, antes de eso, la Gran Recesión.

Trabajadores de la construcción construyen una casa el 5 de septiembre de 2025 en San Rafael, California.

“La economía estadounidense se encuentra en una recesión de empleo”, escribió Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en un comentario publicado el martes.

La economía ha perdido empleos en tres de los últimos seis meses: junio, agosto y octubre. Esto ocurre después de un período de más de cuatro años sin pérdidas mensuales de empleo.

“El país ha añadido apenas 100.000 empleos en los últimos seis meses”, escribió Long. “La mayor parte de esos empleos se concentraron en el sector de la salud, una industria que casi siempre contrata personal debido al envejecimiento de la población estadounidense. Casi todos los demás sectores se encuentran estancados o despidiendo trabajadores en este momento”.

El sector de la salud y la asistencia social continuó dominando la creación de empleo, con 64.000 puestos de trabajo añadidos en noviembre y 64.600 en octubre, según datos de la BLS. El siguiente sector con mayor creación de empleo fue la construcción, con 28.000 puestos de trabajo el mes pasado, mientras que industrias como la manufactura, el transporte y el ocio y la hostelería perdieron empleos.

La contratación en la mayoría de las industrias se ha estancado este año, en gran parte debido a un entorno de gran incertidumbre, dijo Nicole Bachaud, economista jefe de ZipRecruiter.

La desaceleración en la creación de empleo, sumada al aumento del desempleo, ha llevado a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés en un cuarto de punto durante tres reuniones consecutivas. Sin embargo, los efectos de los cambios en la política monetaria tardan varios trimestres en manifestarse en la economía.

Los recortes de la Fed aún no han tenido impacto, declaró Bachaud en una entrevista con CNN.

“No se han traducido en nuevas contrataciones, principalmente debido a los obstáculos que enfrentan las empresas a causa de los aranceles y los acontecimientos geopolíticos”, afirmó, añadiendo que el panorama para las empresas es incierto.

Las perspectivas también son poco alentadoras para los trabajadores. El crecimiento salarial anual cayó al 3,5 %, el nivel más bajo en más de cuatro años.

“Esto afectará aún más el gasto del consumidor”, señaló Bachaud.

Los datos del martes también confirmaron un deterioro subyacente en las condiciones laborales, particularmente para los jóvenes y las minorías, señaló Brian Bethune, profesor de Economía en el Boston College.

La tasa de desempleo para los trabajadores negros aumentó al 8,3 % en noviembre, la más alta en cuatro años.

“Las consecuencias distributivas adversas de las políticas arancelarias, tanto en términos de impacto diferencial en las pequeñas y medianas empresas como en ciertos grupos demográficos, se han acelerado en los últimos meses”, escribió.

