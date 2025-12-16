Las 5 cosas que debes saber este 16 de diciembre: diáspora venezolana, Nick Reiner, izquierda en América Latina, oro ilegal

CNN en Español

Detienen al hijo de Rob Reiner tras la muerte del cineasta y su esposa. La izquierda pierde terreno en América Latina. El alcance de la economía del oro ilegal en la región. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Millones de venezolanos en la diáspora mantienen el amor y la esperanza por su país, pero ven lejano el regreso. Tras años de exilio, muchos han echado raíces en EE.UU. y otros países de América, y creen que ni un cambio de Gobierno bastaría: la reconstrucción social, económica y moral de Venezuela tomaría décadas.

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Singer Reiner, permanece detenido sin derecho a fianza después de que se hallara a sus padres muertos en su casa de Brentwood. Su caso será presentado este martes ante la oficina del fiscal de Los Ángeles. Esto es lo que sabemos.

La derecha cerró 2025 invicta en elecciones presidenciales en América Latina, con triunfos en Chile, Honduras y Bolivia, impulsados por el desgaste de gobiernos de izquierda y demandas de orden y seguridad. De cara a 2026, el mapa político sigue volátil y anticipa un péndulo aún inestable.

La combinación tóxica entre los cultivos de coca y la minería de oro ilegal está enriqueciendo a bandas criminales y funcionarios corruptos, mientras el precio del oro alcanza nuevos máximos en los mercados mundiales. Y está echando raíces en varios países: Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron tres embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el este del océano Pacífico el lunes, y reportaron ocho personas muertas. Hasta ahora al menos 95 personas han fallecido en los ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de una campaña llamada Operación Southern Spear.

Algunos delfines en las costas de Columbia Británica se han hecho amigos de un grupo de orcas para…

A. Combatir tiburones blancos.

B. Luchar contra el cambio climático.

C. Cazar salmón.

D. Nadar más rápido.

Estas son las películas iberoamericanas que aspiran a ser nominadas a los premios Oscar

Este año, 16 películas de Iberoamérica fueron admitidas por la academia del cine de Hollywood, que esta semana publicará una lista preliminar para una nominación al Oscar 2026 a mejor película internacional.

Ilia Topuria habló de su ausencia en la UFC y denunció presuntas extorsiones: “Mi verdad no necesita gritar”

El peleador de artes marciales mixtas Ilia Topuria, doble campeón de la UFC, publicó un comunicado donde dice haber sido víctima de “situaciones y presiones intolerables” en los últimos meses.

La FDA aprueba una píldora para aumentar la libido en mujeres que han pasado por la menopausia

La píldora, llamada Addyi, se había aprobado inicialmente hace 10 años para mujeres premenopáusicas que reportan estrés emocional debido a la disminución del deseo sexual.

4.000

El mundo se dirige hacia la “extinción máxima de glaciares”: hasta 4.000 glaciares desaparecerán al año, según un estudio publicado este lunes en Nature Climate Chan

“Maduro nunca fue nuestro enemigo ni adversario. Nunca. Si él deseara venir a Belarús, las puertas están abiertas”

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, dijo el lunes que las puertas de su país “están abiertas” si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decide renunciar al cargo.

Invasión de campo y butacas destrozadas: la caótica gira de Messi en la India

La gira de Lionel Messi por la India comenzó de manera caótica, ya que los fans arrojaron objetos, rompieron butacas e invadieron la cancha del estadio Salt Lake de Kolkata después de que el gran futbolista argentino solo hiciera una breve aparición en un evento con entrada paga.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Los científicos afirman haber documentado la colaboración entre delfines y una población local de orcas para cazar su alimento principal: el salmón.

