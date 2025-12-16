Pronóstico del tiempo en EE.UU. para Navidad: un cambio de patrón meteorológico podría derretir la nieve

Por Chris Dolce, CNN

El clima frío y nevado ha dominado gran parte del norte de Estados Unidos desde el Día de Acción de Gracias, pero un cambio de patrón amenaza con arruinar las posibilidades de una Navidad con nieve para muchas zonas.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), se considera una “Navidad blanca” cuando hay al menos 2,5 centímetros de nieve en el suelo la mañana del 25 de diciembre.

Durante semanas, el aire ártico ha avanzado repetidamente en el Medio Oeste, el noreste y el sur durante semanas, incluido el episodio más frío del período el pasado fin de semana. Esto permitió que tormentas invernales cubrieran de nieve amplias zonas de los estados del norte.

Pero la gran pregunta es cuánta nieve logrará mantenerse hasta el día de Navidad, ya que un importante cambio en el patrón de la corriente en chorro promete un deshielo.

El arranque frío de diciembre ha estado impulsado por una corriente en chorro ondulada, orientada de norte a sur, que ha llevado frecuentes irrupciones de aire ártico desde Canadá hacia los estados del centro y el este del país. Este patrón persistente está vinculado a la alteración del vórtice polar a finales de noviembre.

Ahora, la corriente en chorro está a punto de alisarse y adoptar una trayectoria más directa de oeste a este a través del país. Cuando eso ocurre, suele actuar como una pared que bloquea la llegada prolongada de aire frío desde Canadá hacia latitudes más al sur.

Como resultado, se espera que una amplia zona de Estados Unidos registre temperaturas por encima del promedio durante el resto de diciembre, según NOAA. La excepción sería el extremo norte del país, donde los termómetros podrían mantenerse cerca o apenas por debajo de los valores normales para esta época del año.

Parte de la nieve que permanece en el suelo en el Medio Oeste y el noreste se derretirá debido a las temperaturas más suaves. Las lluvias también influirán, especialmente por un sistema de tormentas que traerá precipitaciones intensas tan al norte como Michigan y Maine hacia finales de esta semana.

Los modelos de pronóstico muestran que gran parte de la nieve la mañana de Navidad se concentrará en los lugares que suelen tener las mejores probabilidades de amanecer con un manto blanco en estas fechas: el Mountain West, las northern Plains, el Upper Midwest, el norte de New England y las zonas de efecto lago de los Grandes Lagos.

¿La salvedad? Aún es demasiado pronto para saber si algún sistema de tormentas la próxima semana podría cambiar el panorama y traer nuevas nevadas. Si sigues soñando con una Navidad con nieve, puedes añadir esa posibilidad a tu lista de deseos para Santa, pero por ahora las probabilidades parecen bajas.

La historia muestra que, para la mayor parte de los Lower 48, las probabilidades de una Navidad con nieve son inferiores a un lanzamiento de moneda.

Si buscas una Navidad con nieve casi garantizada, lo mejor es dirigirse a una estación de esquí en el oeste o al norte de New England, o a ciudades como Marquette, en Michigan, y Duluth, en Minnesota. En esos lugares, las probabilidades son del 90 % o más, según datos de 1991 a 2020.

Minneapolis–St. Paul tiene una de las probabilidades más altas entre las grandes ciudades, con un 74 %.

En otras ciudades importantes como Chicago y Nueva York, las probabilidades caen con fuerza, a 34 % y 13 %, respectivamente. Incluso en Denver y Salt Lake City, la probabilidad es inferior al 50 %.

Por supuesto, el sur tiene la menor probabilidad, aunque ha habido algunos casos poco comunes.

En 2004, una tormenta de nieve en la víspera de Navidad en el sur de Texas llegó hasta la costa del golfo de México, dejando una escena inusual de palmeras cubiertas de nieve.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.