Tras las polémicas en Miss Universo, Fátima Bosch regresó a Tabasco, México, con aire triunfal

Por Valeria León, CNN en Español

La polémica no ha cesado entorno a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fue abordada por reporteros de la prensa de espectáculos quienes cuestionaron la legitimidad de su corona, a lo que la tabasqueña se limitó a decir “ya no voy a dar declaraciones sobre el tema”. Visiblemente molesta, abordó un vehículo que la esperaba afuera y partió.

Pero los ataques dieron tregua en su tierra natal. La cuarta mexicana en ganar la corona de Miss Universo recorrió las calles de Villahermosa, Tabasco, a bordo de un carro alegórico, saludando a miles de seguidores que desde temprana hora este domingo se formaron para ver pasar a la reina de belleza en su primer evento público desde su regreso a México.

“Nuestro apoyo lo va a tener 100 por ciento”, afirmó contundente una de las asistentes al desfile este domingo.

Por primera vez, Tabasco tiene una Miss Universo, un motivo de orgullo para sus habitantes. Por las calles resonaron porras en apoyo a Fátima, niñas vestidas de reinas de belleza emulando el deseo de seguir los pasos de la ganadora del certamen de belleza más importante del mundo.

“La amamos muchísimo porque es una chica, muy natural, tiene las bondades de una mujer hermosa y queremos recibirla con mucho amor”, expresó una de las asistentes a este evento en Tabasco.

Las cualidades de la joven de 25 años han resaltado en momentos difíciles. Desde su triunfo en la edición 74 de Miss Universo en Tailandia, Bosch ha sido blanco de críticas, catapultadas por señalamientos de uno de los jueces del certamen, quien acusó supuesto favoritismo por la mexicana.

En diversas ocasiones Bosch fue cuestionada sobre el tema, a lo que ella respondió que su propio esfuerzo la llevó a ganar esta corona.

La ganadora del concurso fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien reconoció la valentía de la tabasqueña al abandonar el salón donde el director de Miss Grand y empresario tailandés, Nawat Itsaragisil, la reprendió groseramente por no hacer suficientes publicaciones en sus redes sociales para publicitar el concurso y la llamó “tonta”, aunque luego dijo que esos no fueron sus términos.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos; eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos, mi reconocimiento a esta joven”, defendió Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas.

La presidenta de México también sostuvo que el triunfo de Bosch es independiente de las acusaciones que rezan sobre el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien enfrenta un proceso legal en México por presunto contrabando de combustible y tráfico de armas. CNN ha contactado anteriormente a la organización de Miss Universo y al abogado de Rocha Cantú para solicitar comentarios sobre las acusaciones, pero no ha obtenido respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.