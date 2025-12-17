Estados Unidos y Ecuador activan de forma temporal una operación militar aérea contra el narcoterrorismo

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

En medio de la creciente tensión en el Caribe que elevó la presión sobre Venezuela, la administración de Donald Trump amplía su presencia militar en América Latina. La embajada de Estados Unidos en Ecuador informó este miércoles que personal de la Fuerza Aérea de ese país arribó a Ecuador para participar en una operación temporal con miembros de la Fuerza Aérea ecuatoriana en la ciudad costera de Manta, provincia de Manabí.

La embajada dio la bienvenida a militares estadounidenses a Ecuador y adelantó que esta operación conjunta responde a acuerdos suscritos por los dos países que se mantienen vigentes.

“Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana”, explicó la delegación diplomática.

El Ministerio de Defensa confirmó a CNN que entre lunes y martes dos aviones Boeing C17 estadounidenses permanecieron por unas horas en el aeropuerto de Manta para entregar material de índole militar y posteriormente abandonaron el país. La institución reiteró que la información sobre estas operaciones “es reservada”, aunque adelantó su finalidad.

“Su misión estará enfocada en aportar información y fortalecer las capacidades del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico”, agregó.

El presidente Daniel Noboa también se refirió a esta operación conjunta de seguridad.

“Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país”, puntualizó Noboa.

Ecuador y Estados Unidos suscribieron en 2023 durante el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso tres acuerdos militares para la realización de operaciones conjuntas contra el crimen organizado.

Se trata del Acuerdo para Asistencia en Interceptación Aérea, el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas y el Acuerdo Relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. El primero fue suscrito y ratificado por el Gobierno de Lasso y los otros dos fueron suscritos por Lasso y ratificados en febrero de 2024 por el presidente Daniel Noboa.

Estos acuerdos permiten la ejecución de operaciones militares conjuntas entre las fuerzas de ambos países para el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad en Ecuador. Estos insumos han permitido en los últimos años reforzar las operaciones con EE.UU. para el control del tráfico de drogas y detectar embarcaciones sospechosas.

“La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, precisó este miércoles la embajada estadounidense.

Los acuerdos, entre otras cosas, conceden privilegios, exenciones e inmunidades al personal estadounidense y autorizan a EE.UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su personal, mientras se encuentre en territorio ecuatoriano. Disponen la exención de tributos e inspecciones al personal estadounidense en la importación, exportación y uso de cualquier bien personal, equipo, suministros, tecnología o servicios.

Permiten la libre movilidad en el territorio ecuatoriano de las aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU. y la libre contratación de pertrechos, suministros, equipos y servicios. Autorizan el uso del espectro radioeléctrico y la operación de sistemas de telecomunicaciones y frecuencias para asegurar plena capacidad de operación.

La Armada ecuatoriana autorizará a EE.UU. el abordaje e inspecciones de buques sospechosos.

Ecuador permitirá a las aeronaves estadounidenses la operación en el espacio nacional aéreo y autorizará a EE.UU. a transmitir órdenes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana ante actividades sospechosas.

Finalmente, los acuerdos excluyen cualquier reclamo ―excepto los de índole contractual― entre ambos Estados por daño, pérdida o destrucción de bienes de una de las partes, o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o personal civil de cualquiera de los dos países que se pueda generar en el cumplimiento de sus deberes.

En su dictamen del pasado 11 de enero, la Corte Constitucional de Ecuador precisó que los acuerdos no conllevan una alianza política ni militar porque no tienen el fin de ejecutar acciones militares o bélicas, que son propias de conflictos armados internacionales. La Corte agregó que los acuerdos no implican una alianza militar, pues el organismo aseguró que no están asociados a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, que son actividades propias del ámbito militar.

En las últimas semanas, Perú y Paraguay han suscrito y aprobado recursos legales para el despliegue de operaciones conjuntas con fuerzas militares de Estados Unidos como parte de la cruzada regional que promueve el presidente Donald Trump en contra del narcotráfico y el crimen organizado.

Paraguay y Estados Unidos suscribieron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA) que regula la presencia y actividades del personal militar estadounidense en el país sudamericano con el objetivo de reforzar la cooperación en seguridad regional y combatir grupos “que operan como organizaciones terroristas”.

Mientras que Perú autorizó el ingreso de militares estadounidense al país durante el 2026 para participar en actividades de apoyo y ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Policía local. La resolución fue aprobada por el Congreso.

