Lo que Trump puede aprender de Vance antes de su discurso nacional

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump podría hacer algo peor que atenerse al guión de J.D. Vance en su discurso nacional en horario de máxima audiencia este miércoles por la noche.

El vicepresidente acaba de regresar de Allentown, Pensilvania, donde presentó el argumento más coherente y disciplinado de la administración para su gestión de la economía durante diez meses.

Vance, a diferencia de su jefe, puede ceñirse a un mensaje político preelaborado y transmitirlo con eficacia.

Trump, en cambio, disfruta burlándose de los asesores que lo envían de viaje con declaraciones preparadas. “No he leído prácticamente nada del estúpido teleprompter”, se jactó en su propio evento en Pensilvania la semana pasada.

El presidente recibió la tarea de mostrar empatía por los altos precios y, en cambio, se desvió hacia despotricar sobre los somalíes y los molinos de viento.

El argumento de Vance, en su discurso en Keystone State, fue que cualquier estrés que sintieran los estadounidenses por los altos precios de los alimentos y la vivienda era culpa de los demócratas y que, cuando las políticas de Trump empiecen a surtir efecto el próximo año, todo mejorará. “Heredamos una economía de pesadilla de Joe Biden”, apuntó.

A diferencia de Trump, Vance estuvo dispuesto a admitir que muchos estadounidenses no reconocen la “época dorada” económica que su jefe no deja de pregonar. “Aunque hemos logrado avances increíbles, entendemos que queda mucho por hacer”, manifestó Vance. “Lo que le pediría al pueblo estadounidense es un poco de paciencia”.

La administración espera que la muestra de reconocimiento de Vance convenza a los votantes de que a Trump también le importa, a pesar de su incapacidad para demostrarlo. “Les prometo que no hay persona más impaciente por resolver la crisis de asequibilidad que Donald J. Trump”, afirmó el vicepresidente a su público.

Vance tiene mejores credenciales de clase trabajadora que su superior multimillonario. El martes se refirió a su difícil infancia en los Apalaches, retratada en sus memorias “Hillbilly Elegy”.

El libro describe cómo la abuela a la que conocía como “Mamaw” compró una calculadora que apenas podía permitirse para ayudar a su nieto, futuro graduado de la Facultad de Derecho de Yale, a aprobar un examen.

Incluso si desde entonces ha ganado millones, según los documentos presentados ante la Comisión Federal de Elecciones, Vance al menos puede demostrar que comprende lo que enfrentan los estadounidenses trabajadores.

Aun así, Vance ofreció una evaluación claramente optimista de una economía acosada por el debilitamiento de sus fundamentos, lo que ha dejado a muchos estadounidenses de clase trabajadora y media con una profunda sensación de inseguridad.

No tuvo más remedio que repetir la calificación de “A+-plus-plus-plus-plus” que Trump le dio a su propio desempeño en el tema. (Vance usó menos “+”).

Argumentó que los aranceles de Trump, que según muchos economistas están elevando los precios, generaron un flujo masivo de inversión extranjera.

Prometió que la administración no permitiría que más empleos estadounidenses se trasladaran al extranjero.

Afirmó que Trump ya había impulsado salarios más altos y una inflación más baja.

La tasa de inflación, según los últimos datos oficiales, se situó en el 3,0 % interanual en septiembre, el mismo nivel que Trump heredó de Biden. El crecimiento salarial, según el informe de empleo del martes, fue lento.

La contabilidad creativa de la Casa Blanca ejemplificó la sombra sobre el pulido desempeño político de Vance: solo porque puede transmitir un mensaje con firmeza no significa que sea un buen mensaje.

“Roma no se construyó en un día”, dijo Vance. Los votantes que creían haber elegido a Trump para que cumpliera su promesa de solución rápida podrían considerar este comentario un tanto insensible.

Y aunque Vance tiene razón al afirmar que los precios se dispararon con Biden, criticar duramente al expresidente probablemente no sea suficiente en las elecciones intermedias del próximo año.

La evasiva retórica del vicepresidente fue un desafío constante para otras administraciones: ¿cómo atribuirse el mérito de supuestas mejoras económicas que muchos ciudadanos no perciben?

El Gobierno de Obama lidió con este dilema antes de las elecciones de 2012, cuando el presidente necesitaba empatizar con el sufrimiento económico de los votantes, pero también convencerlos de que había superado la Gran Recesión mientras buscaba un segundo mandato.

El actual ejecutivo de Trump está cayendo en otra trampa causada por su discurso optimista sobre la economía. Sus alardes no reflejan la realidad cotidiana que perciben los votantes.

Mientras Vance viajaba a Pensilvania para hablar de la economía, nuevos datos oficiales subrayaron nuevas preocupaciones para 2026, con un desempleo que alcanza el 4,6 %, el nivel más alto en cuatro años.

Vance presentó la cifra como una señal optimista de que quienes habían dejado de buscar trabajo con Biden habían regresado al mercado laboral.

Sin embargo, múltiples encuestas muestran que los votantes están frustrados por los altos precios, han perdido la confianza en la capacidad de Trump para solucionar el problema y, en general, empiezan a perder el interés en su presidencia.

Si no se logra cambiar estas percepciones, podría ser un desastre para los republicanos en las elecciones intermedias.

La Casa Blanca afirma que Trump hablará este miércoles por la noche sobre los “logros históricos que ha alcanzado para nuestro país durante el último año”.

A los presidentes suele gustarles resumir sus esfuerzos antes de que los estadounidenses se concentren en las festividades. Y además de la economía, se espera que Trump alardee de su exitosa ofensiva en la frontera sur y quizás explique su aparente intento de derrocar al líder de Venezuela.

Quizás el ambiente formal de la mansión presidencial y su decoración navideña le proporcionen a Trump la estructura que le falta en sus eventos informales y conferencias de prensa.

Sin embargo, las ocasiones con guion no siempre son donde el mandatario se siente más cómodo. Y tiene mucho trabajo por delante.

El presidente ha insistido en las últimas semanas en que la crisis de asequibilidad solo existe en la mente de los demócratas, criticando el sufrimiento de los altos precios como un “engaño”, su término favorito para una amenaza política inoportuna.

Su insistencia en que el país disfruta de una época dorada económica solo ha reforzado la percepción de que está desfasado, al igual que su obsesión con con logros de legado como el nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

El viaje de Vance el martes fue la última señal de que algún día habrá vida política después de Trump. Mientras que el presidente se centra en la confrontación y en atacar a sus enemigos, el vicepresidente parece comprender que necesitará un atractivo más amplio en una posible campaña para 2028.

Al animar a la multitud en Pensilvania, Vance demostró habilidades políticas versátiles. Era conciso, enérgico y vivaz. Su relativa juventud, a sus 41 años, contrasta con la de su jefe, de 79 años, así como con los viajes de Biden, poco animados, para promocionar la economía cuando luchaba por contener los altos precios.

Vance esquivó fácilmente la sorprendente nueva controversia política sobre las sinceras revelaciones internas de la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista con Vanity Fair, incluida su observación de que Vance había sido “un teórico de la conspiración durante una década”.

El vicepresidente manifestó a los periodistas con una sonrisa que “a veces soy un teórico de la conspiración, pero solo creo en las teorías de la conspiración que son ciertas”.

La respuesta convirtió un punto delicado en un momento de movilización de bases al tocar los puntos de conversación del Partido Republicano sobre las mascarillas durante la pandemia, la capacidad erosionada de Biden al final de su mandato y la serie de investigaciones criminales contra Trump.

Sin embargo, a medida que Vance se ve cada vez más bajo escrutinio como posible favorito del Partido Republicano en 2028, otra revelación surgió de su viaje a Pensilvania.

A pesar de sus críticas a las “noticias falsas” y sus burlas sobre el estado físico de Biden, seguía operando dentro de los límites tradicionales de un político que pronuncia un discurso y transmite un mensaje convincente.

Considerando el comportamiento salvaje de Trump en las últimas semanas, incluyendo una publicación desagradable en las redes sociales sobre el asesinato del director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, muchos estrategas republicanos podrían dar la bienvenida a la estabilidad.

Pero Trump se convirtió en presidente porque reinventó las reglas de la política con un histrionismo que forjó un vínculo con sus partidarios que era tanto emocional como ideológico.

Cuando el mandatario finalmente abandone el escenario, la política republicana puede parecer mucho más convencional.

