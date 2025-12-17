Los premios Oscar abandonarán la televisión abierta y pasarán a YouTube a partir de 2029

Por Brian Stelter, CNN

La transmisión de los premios Oscar pasará de la televisión abierta al streaming a partir de 2029, al cambiar su transmisión de ABC a YouTube, un giro decisivo para la industria del entretenimiento.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas informó este miércoles que YouTube firmó un “acuerdo multianual” para obtener los “derechos globales exclusivos de los Oscar”.

Dicho acuerdo estará vigente hasta 2033.

El acuerdo evidencia un enorme cambio de poder en la industria de los medios de comunicación, que se ha visto trastornada por YouTube y por plataformas de streaming como Netflix.

ABC, propiedad de Disney, ha sido la sede de los Oscar durante décadas. El canal seguirá retransmitiendo la ceremonia de entrega de premios hasta 2028.

La Academia había estado subastando los derechos de las futuras retransmisiones televisivas en las últimas semanas, lo que había dado lugar a especulaciones sobre la posible entrada de un nuevo comprador del sector tecnológico.

YouTube evidentemente superó la oferta de ABC y otros interesados, aunque los detalles no se dieron a conocer de inmediato.

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, declaró: “Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en la narración y el arte. La colaboración con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, al tiempo que se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar”.

