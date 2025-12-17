Los tropiezos en la búsqueda del atacante en la Universidad de Brown llevaron a la captura del hombre equivocado

Evan Perez, CNN

La mañana del domingo, mientras los investigadores preparaban una orden de registro para una habitación de hotel en Coventry, Rhode Island, el director del FBI, Kash Patel, celebraba en redes sociales que una persona relevante para la investigación había sido detenida en el caso del tiroteo de la Universidad de Brown.

Al mismo tiempo, el alcalde de Providence, Brett Smiley, anunciaba la detención del hombre desde un podio y les decía a los residentes que podían “respirar un poco más tranquilos”.

Resultó ser el hombre equivocado.

El anuncio de Patel, realizado en una publicación en la red social X, destacaba el papel del FBI al usar datos de torres de telefonía celular para encontrar a la presunta persona relevante para la investigación. Para ese momento, sin embargo, algunos investigadores ya sabían que el teléfono celular de dicha persona no había sido identificado en el lugar del tiroteo, lo que arrojaba dudas sobre la participación del hombre, dijeron a CNN tres personas familiarizadas con la investigación.

En cuestión de horas, esas dudas aumentaron cuando los investigadores determinaron que las pruebas en los casquillos encontrados en la escena del tiroteo no coincidían con el ADN de la persona relevante para la investigación, dijeron dos de las fuentes. Dos pistolas encontradas en la habitación de hotel de esta persona tampoco coincidían con la balística de los casquillos, y una prueba de residuos en las manos del hombre resultó negativa, indicaron las fuentes.

El hombre detenido fue liberado más tarde ese domingo.

“Es justo decir que no hay ninguna razón para considerarlo persona relevante para la investigación”, dijo el domingo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, sobre el hombre que había sido detenido. “Por eso está siendo liberado”.

Cabe señalar que el tiroteo en la Universidad de Brown es una investigación dirigida a nivel local y estatal, y el papel del FBI es asistir. Luego de tensiones durante el fin de semana, los funcionarios se reagruparon el lunes y Patel envió más recursos a Providence para apoyar la investigación.

Ahora el FBI ofrece una recompensa de US$ 50.000 por pistas que lleven a la identificación y condena del atacante.

La publicación de Patel en X del domingo por la noche, en la que decía “activamos el Equipo de Análisis de Encuestas Celulares para proporcionar capacidades críticas de geolocalización”, proyectaba un trabajo investigativo preciso y confianza en que los investigadores se acercaban al posible responsable.

Dichos datos de torres de telefonía celular, que muestran ubicaciones precisas y movimiento de teléfonos que se conectan a torres cercanas, han sido clave para encontrar sospechosos en crímenes, incluyendo al hombre acusado en la investigación de bombas de tubo puestas cerca de las sedes del RNC y DNC en la ciudad de Washington, en 2021.

La publicación del director del FBI en redes sociales enfureció a funcionarios locales y estatales en Rhode Island, quienes la consideraron prematura y perjudicial para la investigación.

Una persona familiarizada con la publicación del director del FBI en redes sociales dijo que Patel se refería al uso de los datos CAST para ubicar la localización de la persona en el hotel.

El FBI declinó hacer comentarios.

El mensaje en X y su reacción recuerdan un episodio anterior en el que Patel anunció prematuramente un arresto en el asesinato en septiembre del activista conservador Charlie Kirk.

Antes de convertirse en director del FBI, Patel cultivó una gran cercanía a movimiento MAGA con frecuentes apariciones en podcasts y publicaciones en redes sociales donde atacaba al FBI con teorías conspirativas sobre el “estado profundo”. Ahora, sigue siendo rápido para publicar en redes sociales, incluso en medio de investigaciones en curso.

Al ser consultado en una audiencia del Senado sobre su errónea publicación en redes sociales durante la investigación de Kirk, Patel reconoció que podría haber usado una mejor terminología pero defendió su publicación: “no lo veo como un error. Lo veo como algo —trabajar con el público para identificar que había un sujeto bajo custodia”.

Los funcionarios locales y estatales de Rhode Island que supervisan el caso del tiroteo de Brown dicen que han tenido una buena relación de trabajo con los funcionarios del FBI con sede en Boston que trabajan con ellos en Rhode Island. No están tan satisfechos con la alta dirección del FBI.

En una entrevista con Erin Burnett de CNN, Neronha expresó su frustración porque la información sobre la persona relevante para la investigación se había hecho pública.

“Creo que personas que no están familiarizadas ni tienen experiencia en investigaciones se precipitaron”, dijo Neronha la noche del lunes.

En este caso, había otros que también estaban en el radar como posibles personas relevantes para la investigación.

Aun así, los fiscales locales trabajaron para redactar una orden de registro para la habitación del hotel. La persona relevante para el caso había apagado su teléfono durante un periodo, lo cual algunos investigadores consideraron sospechoso, dijeron dos personas familiarizadas con la investigación a CNN.

Esa noche, más tarde, fue liberado después de que los investigadores descubrieran otra información que parecía apuntar en distintas direcciones, dijeron funcionarios policiales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.