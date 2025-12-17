Muere Gil Gerard, estrella de “Buck Rogers in the 25th Century”, a los 82 años

Por Lianne Kolirin, CNN

Gil Gerard, el actor más conocido por interpretar al héroe de ciencia ficción Buck Rogers, ha fallecido. Tenía 82 años.

Su muerte en un centro de cuidados paliativos el martes fue anunciada por su esposa, Janet Gerard, en Facebook. Ella escribió: “Esta mañana temprano, Gil –mi alma gemela– perdió su lucha contra una forma de cáncer rara y agresivamente violenta. Desde el momento en que supimos que algo andaba mal hasta su muerte esta mañana pasaron solo unos días.

“No importa cuántos años haya podido pasar con él, nunca habrían sido suficientes. Abracen fuerte a quienes tienen y ámenlos intensamente”.

Por separado, publicó otro mensaje en la propia página de Facebook de Gerard, incluyendo palabras que él mismo había escrito previamente.

“Si estás leyendo esto, entonces Janet lo ha publicado como le pedí”, escribió, y añadió: “Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta hayan sido profundamente satisfactorios.

“Mi viaje me ha llevado de Arkansas a Nueva York, a Los Ángeles y, finalmente, a mi hogar en el norte de Georgia con mi increíble esposa, Janet, durante 18 años. Ha sido un gran viaje, pero inevitablemente uno que llega a su fin, como el mío.

“No pierdas tu tiempo en nada que no te emocione o te traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”.

Gerard saltó a la fama en la película de 1979 “Buck Rogers in the 25th Century”. Más tarde, esto fue seguido por una exitosa serie de televisión del mismo nombre, que tuvo 32 episodios entre 1979 y 1981.

Originario de Little Rock, Arkansas, Gerard se mudó a Nueva York en 1969, donde comenzó a formarse como actor mientras trabajaba como taxista para pagar las cuentas. Fue mientras conducía un taxi que uno de sus pasajeros le sugirió que hiciera una audición para la película de 1970 “Love Story”. Según su sitio web, pasó unas 10 semanas trabajando en el set, aunque su pequeño papel nunca apareció en la versión final de la película. Sin embargo, la experiencia lo inspiró a permanecer en el negocio y luego apareció en cientos de comerciales, varios otros papeles pequeños y también protagonizó las películas “Airport ’77” y “Hooch”.

Fue una aparición especial en “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie”) la que le dio su gran oportunidad. La estrella principal del programa, Michael Landon, le ofreció a Gerard una nueva serie que estaba escribiendo y produciendo. Aunque NBC no aprobó la serie, quedaron impresionados con Gerard y luego le ofrecieron el papel principal en su colaboración de película y programa de televisión con Universal Pictures, “Buck Rogers in the 25th Century”.

Después de que terminó “Buck Rogers”, Gerard continuó actuando en una gran cantidad de programas de televisión y películas hechas para la televisión. Según IMDb, Gerard estuvo casado y divorciado cuatro veces. Le sobrevive su hijo, Gib Gerard, quien también es actor.

Gerard también hacía apariciones regulares en la convención de cultura pop Dragon Con.

La convención le rindió homenaje en Facebook, escribiendo: “El siglo 25 no será lo mismo sin ti, y #DragonCon extrañará a un querido amigo y favorito de los fans. Descansa entre las estrellas, Gil Gerard. Te extrañaremos”.

